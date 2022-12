Caterina Balivo, si mette male. La conduttrice subisce un altro duro colpo dopo aver detto addio alla Rai in direzione TV8 e La7. Sull’ottavo canale Caterina sta conducendo Chi vuole sposare mia mamma o il mio papà? Un programma che ha l’obiettivo di dare una nuova possibilità a delle mamme e papà accompagnate da un proprio figlio o figlia, alla ricerca dell’anima gemella. Per un periodo di tempo i genitori e i figli vivranno in una villa dotata di ogni comfort, e per ognuna di queste sei pretendenti, pronti a farsi conoscere, seguendo però delle regole.



Gli incontri possono avvenire solo in determinate situazioni e per un tempo limitato, secondo un grado di intimità che si approfondisce giorno dopo giorno. Non tutti hanno le stesse possibilità fino alla fine: ogni genitore deve man mano scegliere chi eliminare, col supporto del proprio figlio, che avrà anche delle inaspettate opportunità di cambiare le carte in tavola.

Caterina Balivo, il suo programma su TV8 crolla negli ascolti



Le storie si dipanano sotto l’occhio attento e romantico di Caterina Balivo, che con la sua eleganza accompagna ogni genitore verso il possibile lieto fine. Un programma che però non sta dando i risultati sperati. Nella serata di ieri, martedì 6 dicembre 2022, su Rai1 – preceduto da un prepartita (3.924.000 – 21.29%) – l’ottavo di finale dei Mondiali di Calcio Portogallo-Svizzera ha appassionato 6.547.000 spettatori pari al 30.1% (nel dettaglio primo tempo: 6.857.000 – 32.13%, intervallo: 5.656.000 – 25.12%, secondo tempo: 6.237.000 – 28.16%).



Dopo il post partita (3.692.000 – 17.91%). Il Circolo dei Mondiali raccoglie 2.192.000 spettatori con il 12.12%. Su Canale 5 Con l’Aiuto del Cielo ha raccolto davanti al video 1.859.000 spettatori pari al 10.87% di share. Su Rai2 Il Gioiello Nascosto ha interessato 721.000 spettatori pari al 3.76% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.602.000 spettatori con il 12.77% (presentazione di 33 minuti: 1.200.000 – 5.46%).



Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.109.000 spettatori pari ad uno share del 6.78% (presentazione di 12 minuti: 915.000 – 4.12%). Su Rete4 Il Domani tra di Noi totalizza un a.m. di 919.000 spettatori con il 5.22% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.314.000 spettatori con uno share del 7.95% (DiMartedì Più: 446.000 – 7.14%). Su Tv8 Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? segna 277.000 spettatori con l’1.5%. Davvero troppo poco per lei.