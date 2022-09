Caterina Balivo, bruttissima notizia per lei dal punto di vista lavorativo. Coinvolto il suo nuovo programma Lingo, che va in onda su La7. Nella giornata del 14 settembre si è saputo qualcosa di davvero molto preoccupante e che la starà facendo stare in ansia. Nessuno si attendeva una situazione simile, forse nemmeno i più pessimisti, quindi servirà un’inversione di tendenza immediata per provare a risalire la china. Ma per ora la situazione è abbastanza seria e non sembra esserci la luce in fondo al tunnel.

Dunque, Caterina Balivo è in enormi difficoltà col suo programma Lingo. Solo un paio di settimane fa di lei invece si era parlato per l’anniversario di matrimonio con Guido Maria Brera. Qualcosa non è andato come sperava, come fa sapere su Instagram: “Anniversario con le balene – aveva raccontato nel post in cui condivide alcuni scatti e video della giornata -. In quattro ore di viaggio solo una, vabbè sarà per la prossima (‘credici’ dice lo sposo)”. I follower hanno seguito la gita passo dopo passo, sperando di vedere qualche balena ma nulla da fare.





Caterina Balivo, il programma Lingo delude: ascolti tv molto bassi

Ebbene sì, nelle ultime ore è arrivata una notizia poco incoraggiante su Caterina Balivo e il suo nuovo programma Lingo, trasmesso su La7. Il dato più grave dal punto di vista degli ascolti televisivi è giunto dopo la puntata del 13 settembre e adesso potrebbe esserci il serio rischio di una decisione choc. Non sarebbe da escludere, stando al sito Ultimenotizieflash, la possibilità che la trasmissione venga cancellata. Andiamo a scoprire insieme quanto ha raccolto nell’ultima comunicazione sugli ascolti tv.

L’obiettivo che pare si fosse prefissato La7 era quello di ottenere il 4 o il 5% di share con Caterina Balivo. Ma il risultato finale è al momento lontanissimo dal traguardo. Infatti, il 13 settembre la sua trasmissione è stata seguita solamente da 109mila telespettatori con uno share che non è arrivato nemmeno all’1%, fermandosi allo 0,9%. Tempi bui per la conduttrice televisiva, che dovrà necessariamente avere un cambio di marcia deciso per evitare che sia mandata via nelle prossime settimane.

Quest’anno Caterina Balivo ha condotto su Rai 2 Hel – Ho un dubbio, oltre a Chi vuole sposare mia mamma? su Tv8. Nel 2021 e nel 2022 è stata invece giudice de Il cantante mascherato. Dal 2018 al 2020 la sua importante esperienza con la trasmissione Vieni da me. Con Lingo sperava di fare il salto di qualità, ma per ora le cose non vanno bene.

