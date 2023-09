Polemica a non finire a Reazione a Catena. Nel famoso e fortunato programma condotto da Marco Liorni, alla fine hanno vinto i Rompicapo. I ragazzi hanno avuto la meglio contro “i Manici di Scopa” ma in tanti sui social hanno avuto da ridire proprio riguardo questa super intesa vincente dei Dai e Dai. Alla fine i tre ragazzi hanno giocato per una cifra record: 126mila euro.

Ma alla fine, per la catena decisiva, il montepremi è sceso a 31.500 euro. La composizione dell’ultima prova è stata la seguente: “petto, di…..o, ?”. A questo punto i giocatori hanno deciso di comprare il terzo elemento, “particolare”. Al termine del gioco i Rompicapo ce la fanno e indovinano la parola della serata che era “distintivo”. Tuttavia sui social in tanti si sono imbattuti in alcuni commenti negativi, sia verso i ragazzi che verso il programma.





Polemica a non finire a Reazione a Catena

A dire la loro sono stati soprattutto coloro che rimpiangono i “Dai e Dai“, il trio che ha davvero vinto qualsiasi cosa questa estate. E se da una parte c’è chi fa il tifo per questi nuovi campioni che stanno facendo sognare ad occhi aperti il pubblico a casa, dall’altro c’è chi invece sogna il ritorno proprio dei Dai e Dai.

Sui social molti hanno scritto ad esempio: “È già la seconda volta che i ragazzi hanno una catena finale semplice e una parola almeno ampiamente fattibile col terzo elemento. Lo lascio come memo nel caso nei prossimi giorni dovessimo leggere “Non vogliono farli vincere/fargli vincere cifre importanti”, scrive un telespettatore. E un altro afferma: “Ma come è che le catene e la parola finale sono diventate tutte semplici?? I dai e dai però erano sempre boicottati”.

Straordinario di Chiara Galiazzo nella puntata di Reazione a Catena ✨ pic.twitter.com/UUEDbHQxaW — Fan di Chiara Galiazzo (@fanchiara) September 16, 2023

Reazione a Catena è un quiz show italiano che ha debuttato nel 2005. Ideato da Giancarlo Magalli, il programma ha visto diversi conduttori nel corso degli anni, ma è con l’arrivo di Marco Liorni nel 2015 che il programma ha conosciuto una nuova linfa vitale. Oltre a Reazione a Catena, Marco Liorni ha condotto altri programmi televisivi, tra cui “Detto Fatto” e “La Prova del Cuoco”, dimostrando la sua versatilità come presentatore.

