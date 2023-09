Chi è il primo eliminato del Grande Fratello 2023? Puntata accensa quella del 25 settembre 2023. Alfonso Signorini ha esordito alla grande con questa quinta puntata. Tutto è iniziato con un duro confronto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. L’uomo è finito sotto accusa e per lui le cose non si sono messe proprio bene. Poi c’è stato un duro scontro tra Beatrice Luzzi vs Massimiliano Varrese.

La ragazza ha quindi detto: “Questo è un modo suo di schiacciarmi, dicendo ‘tutti e tutti’. Io ho cercato davvero un confronto. Mi ha chiesto poi di resettare tutto e io l’ho fatto. Da quel momento in poi abbiamo avuto un rapporto normale”. Beatrice ha poi raccontato sui figli: “Questa è la prima volta che ci allontaniamo. La responsabilità che sento è nei loro confronti. Questa cosa che vengo sempre attaccata è inspiegabile”.





Chi è il primo eliminato del Grande Fratello 2023

E ancora Beatrice: “So che ho un’apparenza distaccata e altezzosa… I miei figli sono le mie gambe, io sono senza gambe adesso. Sapere che vanno a scuola e la loro madre viene additata come quella antipatica… Ho delle emozioni come quelle delle scuole medie nella Casa e ho riflettuto su alcune compagne di classe dei miei figli che si sentono così”.

A questo punto Beatrice Luzzi viene invitata a uscire e incontra il figlio Valentino: “Stiamo benissimo a casa. Tu sei bellissima e bravissima, stai andando da Dio, fidati. Non ti preoccupare per noi. Vediamo nostra madre e siamo sempre fieri di lei. Ti vogliamo bene, continua così e tieni duro, ti prego”. Poi arriva il figlio Elia, che dice: “A casa tutto a posto. Papà è fiero di te, anche la nonna. Tutti ti amano”.

Ma veniamo a noi, chi è stato il primo concorrente eliminato di questa puntata del Grande Fratello 2023? Sarà costretto ad andarsene nel corso della serata proprio Claudio Roma. L’uomo si aggiudica solo l’8% dei voti (Giselda 32%, Vittorio 26%, Arnold 18% e Grecia 16%). A quel punto poi si è dato il via alla nomination. Alla fine chi rischia di uscire la prossima volta sono: Arnold, Giselda, Grecia, Vittorio e Beatrice.

