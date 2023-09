Grande Fratello, pubblico contro Anita per la battuta su Heidi. Anche in questa edizione, e non poteva essere diversamente, il reality si caratterizza per alcuni momenti ben poco edificanti. La svolta anti-trash voluta da Pier Silvio Berlusconi non ha di certo eliminato le uscite poco felici, le bestemmie e altri comportamenti da bollino rosso. Tra i personaggi finiti al centro delle polemiche c’è sicuramente Beatrice Luzzi che in poco tempo si è messa contro quasi tutti i coinquilini.

Anche Claudio Roma e Giuseppe Garibaldi sono stati criticati per quello che hanno fatto, o meglio detto. In entrambi i casi si parla di imprecazioni. Adesso, tuttavia, c’è una frase detta da Anita Olivieri che sta facendo arrabbiare molti spettatori. Anita ha fatto una battuta su Heidi Baci, ma la commerciante e modella non era presente in quel momento e molti pensano che la frase sia stata di cattivo gusto. E tanti ora chiedono provvedimenti.

GF, la frase choc di Anita nei confronti di Heidi

Gli inquilini stavano facendo una conversazione nella Casa del Grande Fratello. L’oggetto della discussione era il comportamento di Heidi Baci. Tra bisbigli e battutine. In particolare Anita Olivieri ha insinuato che Heidi potrebbe iniziare una relazione con qualsiasi uomo all’interno dello show. Subito la clip è stata commentata su Twitter da tanti spettatori che sono molto critici nei confronti di Anita.

“Anita ci insegna la solidarietà femminile esclamando che Heidi si farebbe tutti gli uomini della casa” ha sottolineato un’utente. Un altro commenta: “Per chi dice che stava scherzando, non so voi ma lo scherzo si fa con la persona in questione davanti, voglio vedere se direbbe la stessa battuta con Heidi presente”. In generale la battuta “Ma lei tutti secondo me” pronunciata da Anita non ha fatto ridere nessuno tranne qualcuno all’interno della Casa.

Anita ci insegna la solidarietà femminile esclamando che Heidi si farebbe tutti gli uomini della casa 🥶#grandefratello #gf pic.twitter.com/S0BkS5vPjD — Soqquadro (@gicarestik2) September 24, 2023

“Scherzo o meno è sempre una battuta di cattivo gusto – dice un altro – lo vedo poco quest’anno, ma ho notato che Heidi da due di picche in giro e che questa Anita è una iena vera, si sente già arrivata”. Chissà se a questo punto il nuovo corso del GF spingerà la produzione a prendere dei provvedimenti per evitare qualsiasi deriva trash: voi che ne pensate?

