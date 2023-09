Si mette sempre peggio per Giselda Torresan, una delle concorrenti del Grande Fratello, infatti è stata accusata di dire bugie ed è stato fatto l’elenco delle stesse da un personaggio tra l’altro conosciuto nel piccolo schermo. Questa donna ha deciso di pubblicare un video su TikTok, dove ha puntato il dito contro la gieffina e ha rivelato tutto quello che sa sul suo conto. E ora non è da escludere che Alfonso Signorini possa chiedere spiegazioni alla donna.

Giselda Torresan ha raccontato la sua vita, che sarebbe diversa da molte altre concorrenti del Grande Fratello, infatti adora vivere in montagna. Ma ci sarebbero numerose bugie dietro le rivelazioni della 34enne. Questo volto della tv ha infatti affermato a proposito dell’operaia: “Giselda, le bugie hanno le gambe corte. Partendo dal discorso dei mezzi, dei treni e dei pullman che hai preso per una vita, in quanto eri una studentessa pendolare e se lo ricordano (si riferisce a testimonianze di ex compagne di scuola e università n.d.r.)”.

Giselda Torresan del Grande Fratello accusata di dire molte bugie

Dunque, non si tratterebbe di un’unica menzogna detta da Giselda Torresan. La protagonista del Grande Fratello 2023 avrebbe detto altre bugie, stando a questa ex naufraga dell’Isola dei Famosi che ha voluto dire la sua. La gieffina avrebbe raccontato frottole anche sul trucco e sul sushi: “Ben curata con un filo di trucco, ma sempre ben curata. Ti ricordano come una persona che ama la compagnia e che addirittura in quinta superiore del liceo siete andate con diverse compagne a mangiare il sushi, quindi il sushi non è vero che non l’hai mangiato”.

A rompere il silenzio su TikTok è stata Viviana Bazzani, conosciuta anche nella veste di opinionista, che su Giselda non si è fermata qui e ha tirato in ballo anche la sua attività lavorativa: “Tu parli nella Casa se ritornare o no al lavoro. Non lo so perché non dici la verità, che qualche giorno prima di entrare nella Casa hai mandato la richiesta di licenziamento al tuo datore di lavoro e questo è il datore di lavoro che lo sta comunicando. Peraltro è rimasto un attimino molto perplesso, senza nemmeno il giusto preavviso e questo lascia un po’ interdetti perché al Grande Fratello non sai se poi stai una settimana, due, un mese, quattro mesi”.

Questa la conclusione della Bazzani su Giselda: “Questa sicurezza addirittura di licenziarsi quando c’era l’opportunità di un’aspettativa con retribuzione. Oggi, come oggi, di avere quel lavoro con quel buon contratto a tempo indeterminato, magari successivamente potevi poi decidere invece no, tu subito ti sei licenziata. Qui gatta ci cova perché, questa tua sicurezza velata dalla tua finta ingenuità, è molto sospetta”.