Lunedì sera chiama il Grande Fratello, che è tornato in diretta su Canale 5 con Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio e i concorrenti nella Casa. Alla fine della puntata, però, meno uno: il pubblico ha infatti assistito alla prima eliminazione di questa edizione del reality. Claudio Roma ha dovuto lasciare il gioco perché risultato il meno votato dai telespettatori. Con queste percentuali: a comandare la classifica di televoto è stata Giselda con il 32% di preferenze, secondo posto per Vittorio con il 26%, Arnold con il 18%, Grecia il 16% e infine Claudio con l’8% di voti.

Ma naturalmente tanti gli argomenti trattati, dal rimprovero per “troppo perbenismo” del conduttore alla sorpresa per Beatrice Luzzi, che ha rivisto i figli fino al ‘caso’ Massimiliano Varrese. Nei giorni scorsi, l’attore si è lasciato andare subito con Heidi Baci, mostrando un interesse inequivocabile nei suoi confronti. Tre giorni soltanto e il corteggiamento si è fatto un po’ troppo diretto che, secondo molti, maschera una strategia. Altro che vero interesse.

GF, Cesara Buonamici asfalta Massimiliano Varrese

E non è un parere solo del pubblico del GF. Dallo studio anche Cesara Buonamici, già osannata come vera regina di questo reality, ha manifestato forti dubbi sull’atteggiamento di Massimiliano Varrese con Heidi Baci. L’opinionista ha infatti chiesto ad Alfonso Signorini di poter intervenire sulla questione e lui non ci ha pensato due volte a darle la parola.

“La fretta di Massimiliano non ha giovato. Questo è stato quello che l’ha freddata e bloccata. All’inizio partire così… Lo dico da donna, nessuna accetta tutta questa fretta. Nessuna donna vuole essere considerata una preda da poca fatica. C’è un sospetto di strategia, che aleggia anche nella Casa. Questa fretta di avvicinarsi a Heidi…”.

La lucidità, la chiarezza delle analisi di Cesara, il suo modo di spiegare le cose.

CESARA, GIUDICAMI.

CESARA, SENTENZIAMI. #GrandeFratello pic.twitter.com/9ZwCbACN8R — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) September 25, 2023

Boato anche social per Cesara Buonamici. L’attore si difende subito dicendo di non essere mai stato uno stratega con Heidi ma quando fa il paragone con una coppia nata proprio al GF attira ulteriori critiche: “Ricordo un po’ Ascanio e Katia i primi tempi, che litigavano all’inizio”, dice ridendo. Una battuta che per il pubblico conferma i dubbi già forti su di lui: vuole crearsi una storia d’amore nella Casa per restare in gioco più a lungo.