Polemica a Reazione a Catena sulle Ridarelle. Le campionesse non hanno fatto in tempo a vincere che già il pubblico si rivolta, in parte, contro di loro. Le tre ragazze, Benedetta, Anna e Alessandra, sono le nuove campionesse del fortunato format condotto da Marco Liorni. Eppure durante la loro prima partita sono state asfaltate sui social per una risposta a dire di tanti utenti facilissima da indovinare. È successo tutto durante la puntata del 15 ottobre 2023.

Le Ridarelle, dopo aver battuto i campioni in carica de L’Ultima Fila, sono arrivate all’ultimo gioco. In palio c’erano per l’occasione 11.375€, dopo l’acquisto del terzo elemento. I loro sfidanti invece, i ragazzi de L’Ultima Fila, hanno tentato il tutto per tutto per difendere il titolo di campioni, ma non ce l’hanno fatta. Ad andare particolarmente male è stata la partita dell’Intesa vincente, forse la più amata dai telespettatori.





Polemica a Reazione a Catena sulle Ridarelle

I tre ragazzi le hanno tentate tutte, anche il raddoppio, ma alla fine sono rimasti indietro e le Ridarelle li hanno sorpassati di ben 10 punti. Ma non è finita perché i tre de L’Ultima fila hanno anche dovuto gestire la penalità dovuta alla Zot. È per questo che al penultimo gioco sono partiti con 55 secondi invece di 60. Le Ridarelle quindi, all’ultimo gioco hanno tentato il tutto per tutto dando come parola ‘MECCANICA’.

Tuttavia la parola da indovinare era ‘MEDIATICA’. È proprio per questo che tanti utenti hanno deciso di commentare negativamente l’esordio delle tre ragazze che ci hanno provato, sbagliando. Molti dimenticano che partecipare a un programma televisivo del genere, seguito da milioni di persone, non è affatto facile e che spesso l’emozione gioca a proprio sfavore in caso di grosso stress.

Tanti utenti oramai si erano affezionati alle tre ragazze delle Amiche in Onda, che proprio venerdì hanno dovuto lasciare il passo ai Tre per Assurdo. Poi, c’è da dire che per i tre ragazzi di Trieste è rimasta senza dubbio la grande soddisfazione di aver battuto proprio una delle squadre più longeve e forti di questa ultima edizione del programma di Marco Liorni, che poco non è.

