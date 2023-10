“Portiamogli un bicchiere d’acqua”, tensione a Reazione a Catena, il programma condotto da Marco Liorni e in onda su Rai 1 durante il pomeriggio. A sfidare le campionesse in carica, ovvero le Amiche in onda, un trio di ragazzi davvero giovanissimi: i Nini di Nonno. I tre giovani non avevano neanche vent’anni e forse si è trattato di una delle squadre più giovani di sempre nel programma. Ruben, Francesco e Maichel, hanno quindi dato spettacolo durante l’intesa vincente.

Sembra infatti che uno di loro in particolare soffrisse la tensione del momento e proprio per questo ha iniziato ad urlare. Tutto è successo quando Ruben, colui che doveva formulare le domande assieme a Maichel, ha invocato un “passo” ma vedendo che Francesco non premeva il pulsante per fermare il tempo che scorreva, ha iniziato ad urlare ed arrabbiarsi. A quel punto il giovane ha chiamato di nuovo il passo facendo sobbalzare di paura il collega.





Marco Liorni a questo punto ha iniziato a ridere perché una cosa così non gli era mai capitata. L’uomo ha quindi smorzato gli animi e ha fermato il gioco. Poi il padrone di casa ha detto ai ragazzi: “Hai chiamato un passo urlato, lo hai fatto spaventare, portategli un bicchiere d’acqua”. A questo punto il giovane Francesco ha chiesto scusa ridendo e commentando: “Scusami, scusami”.

Il pubblico chiaramente l’ha presa con simpatia, vista la giovane età dei tre ragazzi. Poco dopo i Nini di Nonno sono riusciti a mettere in evidente difficoltà le campionesse totalizzando 17 punti. Tuttavia non è bastato per vincere e le tre Amiche in onda, ovvero Mariluna, Donatella e Valeria hanno vinto con uno scarto di quattro punti: 21 in totale.

Amami di Emma alla catena musicale di Reazione a catena #reazioneacatena pic.twitter.com/sbLJNXmB5z — matteo ¡ Souvenir era (@vitabanale) October 10, 2023

Le tre sono reduci da una vittoria e ci hanno riprovato anche durante l’ultima puntata. Partendo da ‘TIRARE’ e ‘SO___E’, hanno dato ‘SORTE’ come risposta. Le tre hanno quindi vinto di nuovo ma stavolta poco più di un migliaio di euro. “Brave! L’avete presa anche senza comprare il terzo elemento” ha quindi commentato Marco Liorni. Un’altra puntata che farà discutere e sorridere, non c’è dubbio.

