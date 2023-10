“Minacciata di rapimento e morte“, la conduttrice lascia la tv. La donna, 43 anni, presentatrice da almeno 14, ha fatto un annuncio social che ha lasciato tutti senza parole. La professionista ha affidato le sue parole ad Instagram per riferire al suo pubblico e non solo che stava abbandonando la tv, non si sa se per sempre o per un periodo determinato di tempo. Fatto sta che la donna per via di minacce molto serie sia di rapimento che di morte, ha deciso di lasciare tutto e dedicarsi solo alla famiglia.

>> “Fermi tutti, dategli subito un po’ d’acqua”. Reazione a Catena, prima le urla poi lo spavento

“È stato un onore essere parte di questa storia… ma purtroppo sento di dover prendere ora questa decisione per me stessa e per la mia famiglia”, ha scritto la donna sui social. Immediata la reazione del pubblico che non l’ha presa affatto bene.





“Minacciata di rapimento e morte”, la conduttrice lascia la tv

Sembra che alla base di tutto ci sia anche il mistero della morte di una sua ex collega, avvenuta tanti anni prima ma della quale non si sa più niente. “Ho informato Itv che, dopo 14 anni di conduzione, non tornerò a “This Morning”, ha quindi fatto sapere su Instagram Holly Willoughby, star della televisione britannica.

La donna è scioccata da quello che le è successo anche in relazione alla morte di Jill Dando, la “fidanzata televisiva del Regno Unito”, uccisa in un agguato a Londra nel 1999. Un mistero rimasto irrisolto e del quale si è parlato in una recente serie tv Netflix. Sembra poi che la polizia britannica abbia anche arrestato un uomo di 36 anni, Gavin Plumb, apparentemente uno stalker che potrebbe essere collegato alla faccenda.

I was on @BBCBreakfast earlier to talk about Holly Willoughby’s departure from #ThisMorning pic.twitter.com/hCPA0VyQQB — Scott Bryan (@scottygb) October 11, 2023

'I think that Holly's done a very brave, wise and courageous thing.'



Richard Madeley, one of This Morning's first presenters, offers his opinion on Holly Willoughby's decision to leave the show after presenting it for 14 years. pic.twitter.com/6pm4tuSpFe — Good Morning Britain (@GMB) October 11, 2023

Oltretutto This Morning stava già passando un periodo atroce dopo l’allontanamento di Philip Schofield, storico collega Holly di Willoughby, dopo un probabile caso sessuale con un ex collaboratore del programma tv.

Leggi anche: “Mi dispiace che tu lo dica”. Nunzia De Girolamo, colpo di scena in diretta col marito Boccia