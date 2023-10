Nella serata del 10 ottobre c’è stato l’esordio di Nunzia De Girolamo nella nuova trasmissione Avanti Popolo, in onda su Rai3. E ha intervistato il marito Francesco Boccia, un momento atteso per giorni da quando si era diffusa la notizia. E non sono mancati affatto i momenti di gelo, nonostante tra i due ci sia un’unione forte dal punto di vista sentimentale. Ma dal punto di vista delle idee, spesso non convergono provenendo da mondi politici totalmente differenti.

Nunzia De Girolamo, parlando ad Avanti Popolo col marito Francesco Boccia, ha iniziato facendo un intervento nel quale ha anche bacchettato il coniuge, come riportato dal sito Libero Quotidiano: “Ho fatto il ministro prima di te, dopo tu hai fatto il ministro con una differenza: sono sempre e comunque stata la moglie del ministro. Tu non sei stato mai il marito del ministro, secondo te perché?“. E lui ha replicato senza indugio.

Leggi anche: “Così è dura”. Nunzia De Girolamo, brutte notizie nel giorno del suo arrivo in prima serata





Nunzia De Girolamo, gelo ad Avanti Popolo col marito Francesco Boccia

Dunque, dopo che Nunzia De Girolamo ha posto quel quesito durante la messa in onda di Avanti Popolo, Francesco Boccia ha esclamato davanti a tutto lo studio: “La nostra società è maschilista, bisogna essere sinceri”. Poi lei lo ha subito stoppato: “Tutte bellissime parole, ma devo interrompere perché penso che questo paese lo si cambia col buon esempio. Quando ho partorito mia figlia Gea, il congedo parentale l’ho preso io e tu sei andato a lavoro. Anzi, per essere precisa, dopo una settimana sei andato a vedere una partita di pallone insieme a mio padre”.

E lei ha aggiunto: “Bell’esempio di maschio“. Non c’è stata unità di intenti neanche sul salario minimo, infatti la presentatrice di Avanti Popolo ha chiesto: “Devo fare l’avvocato del diavolo, siete stati un sacco di anni al governo con un sacco di governi diversi, ma perché non l’avete fatto voi questo salario minimo?“. E il marito Boccia ha detto: “Questa cosa mi dispiace che la dica tu, questa è la retorica, secondo me sbagliata, che utilizza la destra in questo momento dimenticando che nei governi in cui è stato il Pd per ragioni diverse c’è stata anche la Lega, c’è stata Forza Italia”.

Nunzia ha concluso così l’intervista al coniuge, esponente del Partito Democratico: “Ma non vi siete fatti la domanda che probabilmente in alcuni governi non ci dovevate entrare? Ci vediamo a casa”. E Boccia ha salutato tutti.