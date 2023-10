Non sono ore facili per Nunzia De Girolamo, che ha ormai saputo la brutta notizia a pochissimo dalla sua trasmissione. Nella serata del 10 ottobre debutterà infatti su Rai3 col nuovo programma Avanti Popolo, ma ora tutte le attenzioni sono rivolte anche su altro e soprattutto sulle difficoltà che potrebbe incontrare. Probabilmente si sarebbe aspettata una partenza differente, ma dovrà necessariamente accettare questo stato di cose e provare a dare il meglio di sé.

Per Nunzia De Girolamo si prefigura un compito molto arduo, infatti ha avuto una doppia brutta notizia. Non è detto però che lei debba ritenersi sconfitta, anzi, c’è grande attesa per capire come reagiranno i telespettatori. Una situazione da seguire passo dopo passo e nella giornata dell’11 ottobre scopriremo ufficialmente cosa sarà stato decretato dal pubblico. Andiamo a vedere con chi dovrà vedersela.

Nunzia De Girolamo, brutta notizia: cosa sta succedendo

A partire dal 10 ottobre Nunzia De Girolamo sarà quindi protagonista in televisione, ma ecco arrivare subito una brutta notizia per lei. Avrà infatti una concorrenza che definire agguerrita è un eufemismo. Non dovrà solamente stare attenta a ciò che propone Mediaset, ma anche alla stessa Rai, visto che in contemporanea con Avanti Popolo andrà in onda una trasmissione molto amata dal pubblico, che registra risultati interessanti.

Innanzitutto, la De Girolamo dovrà scontrarsi con Le Iene, in onda su Italia 1 e condotta da Veronica Gentili. Ma ci sarà pure Bianca Berlinguer su Rete 4 con È sempre Cartabianca. Ma non è tutto perché la stessa tv pubblica italiana propone il martedì sera un’altra trasmissione top, ovvero Belve della giornalista Francesca Fagnani. Chi riuscirà a prevalere negli ascolti televisivi? Difficile fare previsioni, ma i numeri chiari li scopriremo ufficialmente nelle prossime ore.

Nunzia De Girolamo, che proprio il 10 ottobre festeggia il suo 48esimo compleanno, ha voluto ringraziare tutti su Instagram, dando appuntamento al pubblico: “Grazie a tutti per gli auguri…Siete fantastici, ci vediamo stasera su Rai3. Dalle 21.20 parte Avanti Popolo”.