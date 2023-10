Nunzia De Girolamo, la polemica travolge la conduttrice. Negli ultimi giorni è stata messa in circolo la notizia che tira in ballo la vita sentimentale della De Girolamo. O meglio a destare tanta curiosità un annuncio sul marito della conduttrice, Francesco Boccia. Secondo Il Fatto Quotidiano, Nunzia De Girolamo farà un’intervista al coniuge nella sua trasmissione Avanti popolo. Sicuramente il pubblico italiano è stato colto di sorpresa. E adesso nelle ultime ore, l’attacco.

Nunzia De Girolamo sotto attacco. “Ospite di Avanti popolo, il nuovo talk condotto da Nunzia De Girolamo, in partenza martedì prossimo in prima serata su Rai3, potrebbe essere Francesco Boccia. Ex ministro, capogruppo dei dem a Palazzo Madama, esponente di primo piano del Pd di Elly Schlein, ma soprattutto consorte della stessa De Girolamo (sono sposati dal 2011 e hanno una figlia”.

Nunzia De Girolamo sotto attacco: la polemica dopo l’annuncio che tira in ballo il marito

Questo si è appreso nelle ultime ore sulla testata giornalistica. Un vero e proprio caso scoppiato adesso intorno alla conduttrice, ed è stato Giampiero Mughini a fare sentire la sua voce: “Orrore, gridano quelli che non vedono l’ora di spregiare tutto ciò che nella vita pubblica italiana attiene alla vittoria di Giorgia Meloni alle ultime elezioni politiche e dunque a una Rai modellata da quella vittoria. Orrore che Nunzia (la chiamo per nome perché siamo amici) inviti il marito a dirsene – mi immagino – di tutti i colori”.

Con queste parole Mughini ha esordito nella sua lettera per Dagospia poi resa pubblica: “E pensare – prosegue – che dieci o più anni scrissi nella prima pagina del Libero diretto da Vittorio Feltri quanto fossicontento di quel matrimonio inconsueto, tra una donna che era una parlamentare berlusconiana e un uomo che era un esponente politico di primo piano del Pd”.

E ancora: “Contentissimo di quell’incontro tra persone con una storia diversa, convinto come sono che le opzioni politiche sono l’ultima cosa che conta in una persona, che fa di quella persona quello che effettivamente è”. Poi la chiosa: “Lei è intelligente, furba e bella, lo dico in ordine di importanza. Suo marito ai miei occhi è troppo filo-Schlein, non che io sappia bene che cosa significhi esserlo, ma è anche lui persona per bene e intelligente”. Da qui la stoccata ai rosiconi: “A entrambi auguro ovviamente ogni bene, televisivamente parlando e oltre”.