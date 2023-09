Nunzia De Girolamo, racconto choc a Estate in Diretta: la giornalista e conduttrice ha vissuto un momento drammatico. Così mentre si prepara a sfidare a colpi di share di ascolti i due colleghi, ovvero Giovanni Floris con il suo diMartedì in onda su La7, e anche Bianca Berlinguer e il suo È sempre Cartabianca su Rete 4. Nunzia De Girolamo, infatti, andrà a coprire il vuoto lasciato da Bianca Berlinguer su Rai 3 con nuovo programma che secondo le indiscrezioni di TV Blog si chiamerà ‘Avanti Popolo”.

Che programma sarà? Scrive ancora Tv Blog come: “sono in corso interlocuzioni con vari giornalisti per la creazione di un gruppo di ospiti fissi di Avanti popolo. Tra i nomi di coloro che sono stati contattati per rivestire il ruolo di ospite fisso, ci sarebbero quelli del direttore del Fatto quotidiano online Peter Gomez e della giornalista del Corriere della sera Candida Morvillo”.





Estate in Diretta, Nunzia De Girolamo: “Sono stata aggredita”

Tra poco tempo ne sapremo di più. A tenere banco, ora, c’è il racconto che Nunzia De Girolamo ha fatto dell’aggressione che ha subito non troppo tempo fa. “A me è successo all’inizio dell’estate, a giugno – ha confidato – ho subìto un’aggressione insensata senza motivo che per fortuna si è conclusa con i danni alle cose e non alle persone però vi assicuro che ho avuto molta paura“.

“Hanno rotto lo specchietto, l’hanno sradicato. Hanno preso a calci la mia macchina, il tema è che non c’era nessun motivo io ero ferma a uno stop”. Da qui l’appello che si ricollega agli ultimi fatti di cronaca: “Ritroviamo un po’ tutti la serenità perché non si può uccidere una persona, menarla, solamente per un parcheggio o uno stop non rispettato”.

Nunzia De Girolamo nasce a Benevento il 10 ottobre 1975. Il padre, Nicola, era direttore del consorzio agrario della città campana. Entrata in politica nel 2007 dove sposa la causa di Forza Italia, diventa Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (2013-2014). Negli anni Nunzia De Girolamo è diventata un volto ricorrente della televisione, come opinionista (Non è l’Arena, La vita in diretta, Piazzapulita), concorrente di Ballando con le stelle (2019) e conduttrice (Ciao maschio, Estate in diretta).