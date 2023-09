Nunzia De Girolamo, la scoperta. Grandi cambiamenti nei palinsesti televisivi e non solo. Anche i nomi dei volti della tv italiana hanno di certo ricevuto uno scossone; tra addii e cambi di rotta, anche il nome di Nunzia De Girolamo oggi colpisce l’attenzione dei fan. Il motivo? Ebbene, dopo l’addio di Bianca Berlunguer alla Rai, sulla terza rete Nunzia De Girolamo si direbbe pronta a guidare il timone di una trasmissione prevista in prima serata a partire dal mese di settembre. Ma tra il pubblico scoppia la protesta.

Nunzia De Girolamo, il pubblico italiano non ci sta. L’ex ministra pronta a sfidare a colpi di share di ascolti i due colleghi, ovvero Giovanni Floris con il suo diMartedì in onda su La7, e anche Bianca Berlinguer e il suo È sempre Bianca su Rete 4. La notizia ormai è andata incontro alla sua ufficialità: Nunzia De Girolamo è la sostituta di Bianca Berlinguer su Rai 3.

Nunzia De Girolamo, il pubblico italiano non ci sta: scoppia la polemica

Una vera e propria sfida anche nei riguardi dei suoi stessi successi. Stiamo parlando della trasmissione in seconda serata Ciao Maschio, ma anche di Estate in diretta, che ha visto la conduzione in coppia tra l’ex ministra e il collega Gianluca Semprini. E adesso sembra proprio che la scelta dei vertici Rai non sia caduta a caso sul nome della De Girolamo alla conduzione di Avanti Popolo.

La scelta dei vertici troverebbe un immediato riscontro nei risoltati stessi conseguiti dalla conduttrice, che con Ciao Maschio ha portato a casa un successo durato per ben tre stagioni di fila. E allora la protesta dove sta? A detta di alcuni telespettatori, sarebbe stata la coppia De Girolamo-Semprini a non funzionare per il meglio. In particolar modo i fan sembrano essere caduti nel malcontento proprio per lo stile di conduzione di Nunzia. E le lamentele sono volate dritte sulla rubrica “I televoti di Alessandro Cecchi Paone” di Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo.

“Mi pare impacciata, ha una conduzione troppo casalinga. Sinceramente non si può mettere davanti alla telecamera una persona che non ha preparazione televisiva. Il prossimo passo sarà addirittura il Festival di Sanremo?”, ha domandato pungente l’utente. La risposta del giornalista è arrivata puntuale: “Guardi, conosco Nunzia da molto tempo, da quando ancora era in politica. La considero un’amica e una collega di grande valore. Se conduce con un approccio ‘casalingo’, come dice lei nella sua lettera, è sicuramente per una scelta voluta, difficile ma comprensibile”.