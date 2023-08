Siamo ormai in dirittura d’arrivo per la nuova edizione de La vita in diretta di Alberto Matano, che ripartirà lunedì 11 settembre su Rai1. Ma ora è spuntata fuori l’indiscrezione riguardante una sua possibile sostituzione futura. Infatti, c’è una conduttrice che sarebbe pronta a soffiargli il posto e a prendere le redini della trasmissione. Non sappiamo quando questo potrebbe accadere, ma le sue quotazioni stanno crescendo notevolmente.

La vita in diretta potrebbe quindi cambiare presentatore. Alberto Matano è certamente un punto di riferimento per la televisione pubblica italiana, ma anche il suo tempo potrebbe finire. In questa stagione non dovrebbero esserci problemi, quindi lui sarà alla guida del programma. Ma tra non molto ecco che questa sua collega potrebbe fargli le scarpe e per lui si aprirebbero le porte per un domani lavorativo diverso.

La vita in diretta, Alberto Matano potrebbe essere sostituito dalla collega

Nulla è ancora definito, o perlomeno la certezza è che a La vita in diretta ci sarà per ora Alberto Matano. Ma una conduttrice della Rai ha preso sempre più forza in questi ultimi mesi e ha conquistato il pubblico. Per questa ragione potrebbe avere una sorta di promozione, come ha voluto anticipare il sito Dagospia. E sembra essere la candidata numero uno a spodestare Matano e a imporsi nel pomeriggio del primo canale Rai.

In sostituzione di Matano potrebbe esserci Nunzia De Girolamo, attuale conduttrice di Estate in diretta, che sostituisce proprio La vita in diretta nei mesi estivi. Non sono arrivati commenti né da parte della donna né da quella di Alberto, che si sta semplicemente godendo gli ultimi giorni di vacanza. Anzi, alcune ore fa ha detto addio ad una terra magnifica che lo ha accolto: “Svegli, partenza, via… Arrivederci Sicilia”, ha scritto nel post.

Dopo aver lasciato la politica, Nunzia De Girolamo è stata opinionista a Non è l’Arena, concorrente di Ballando con le stelle, opinionista de La vita in diretta, Stasera Italia, Controcorrente e Piazzapulita e da quest’anno è al timone di Estate in diretta con Gianluca Semprini.