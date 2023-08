Alberto Matano è uno dei giornalisti e conduttori più amati della Rai. A un anno dalle nozze con Riccardo Mannino, il giornalista ha tracciato un bilancio della sua unione civile e si racconta in un’intervista a cuore aperto a Oggi. Alberto Matano ha sposato l’avvocato cassazionista nel 2021 dopo 15 anni di relazione, definisce il matrimonio “qualcosa di inaspettato, cruciale, bellissimo”.

Il matrimonio è stato celebrato grazie a Mara Venier, conduttrice di Domenica In e grande amica del giornalista: “Non ho mai voluto raccontare le mie cose, al di là di compagna o compagno, sono sempre stato molto discreto fin quando ho potuto, considerando il lavoro che faccio. Penso che un giornalista che fa il telegiornale, che rappresenta “il” Tg, sia solo un tramite e non sia tenuto a raccontare la propria vita”.

Alberto Matano e il racconto della sua omosessualità

Alberto Matano ha spiegato così il motivo della sua scelta di non aver parlato per anni della sua vita privata. Il coming out del giornalista del tg e conduttore de La vita in diretta è arrivato nel 2021, durante una puntata della trasmissione da lui condotta in cui parlava delle aggressioni omotransfobiche e della stop del ddl contro l’omofobia: “Ho sentito un calcio nello stomaco, una ferita che si è riaperta”, aveva spiegato.

In Rai, tutti sapevano della sua omosessualità. Alberto Matano ha spiegato di non aver mai avuto problemi con i colleghi. Il giornalista non si è mai nascosto con loro, tanto che il marito Riccardo (all’epoca suo compagno) è stato conosciuto da tanti colleghi della Rai. Ma c’è anche chi sapeva e ha cercato di colpirlo: “Non posso dire che siano state tutte rose e fiori. Ogni tanto c’era quel rumore di fondo… È chiaro che se qualcuno voleva colpirmi – non trovando altri spunti – ha utilizzato anche questo argomento in modo più o meno esplicito. A un certo punto però me ne sono fregato”.

Al settimanale Oggi Alberto Matano ha ricordato che a convincerlo a sposare Riccardo è stata Mara Venier. “Una sera a cena ha cominciato a dirci: “Ma cosa aspettate a sposarvi?”. Riccardo ha preso il telefono e ha iniziato a cercare una data. È cominciata la corsa contro il tempo per organizzare tutto in un mese e mezzo. La ringrazio ancora perché è stato il clic che mancava per portarci a questo passo”.