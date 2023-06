Caos a La Vita in Diretta, Alberto Matano costretto a intervenire. Puntata decisamente movimentata quella del talk pomeridiano di Rai 1 andata in onda recentemente che ha avuto come argomento il cibo, in particolare i cibi vegani. Un tema delicato e spesso divisivo e infatti anche in questa occasione ci sono stati dei commenti decisamente fuori luogo che hanno spinto il conduttore a riportare un minimo di ordine in studio.

In studio gli ospini sono Alba Parietti, Rita Rusic, Marcello Masi e Manuel Bortuzzo. Ma a far scoppiare il caso è la giornalista Concita Borrelli che con le sue parole ha provocato la reazione sdegnata di Alberto Matano, uno che solitamente si mantiene sempre parecchio calmo. Tutto è avvenuto quando il conduttore stava per lanciare un servizio sulla decisione di uno chef in Australia di non fare più piatti vegani. Subito si è capito che gli animi si erano surriscaldati perché si è sentita una frase da far tremare i polsi.

La frase choc dell’opinionista e l’intervento di Alberto Matano

Poco prima che partisse il servizio Concita Borrelli si è lasciata scappare: “Devono morire”. Una frase choc che già da sola oltre che inqualificabile va condannata senza sé e senza ma. Tuttavia la giornalista è riuscita anche a fare peggio. Subito dopo ha infatti dichiarato: “La verità è che sono posizioni culturali e danno fastidio perché hanno deriva talebana, rompono. Vogliamo parlare dei finti celiaci? Si fanno le analisi del sangue e poi rompono…”.

Le dichiarazioni dell’ex consulente di Porta a Porta e collaboratrice del Messaggero ha quindi provocato la reazione di Alberto Matano che, piuttosto colpito, ha affermato: “Ci sono delle persone che non possono mangiare come tutti noi, perché hanno la celiachia quindi devono stare molto attenti. Non mi dire così che si scatena… rispettiamo tutto e tutti coloro che hanno delle patologie che non sono dei vezzi, ma non possono avere un’alimentazione come tutti gli altri”.

Alberto Matano ha poi aggiunto che conosce persone che per aver mangiato del pane hanno avuto problemi di salute per giorni. Dunque il conduttore ha tentato di riportare l’ordine nella puntata dopo le frasi decisamente sopra le righe di Concita Borrelli. Uscite davvero infelici che oltre a provocare il gelo in studio hanno costretto Matano a intervenire per evitare ulteriori guai.

