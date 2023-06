All’Isola dei Famosi hanno fatto parlare e neppure poco, la loro presenza in Honduras ha spaccato il pubblico; a distanza di settimane da quell’esperienza arriva la notizia che in molto sentivano già nell’aria: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano. A dirlo è il conduttore che parla anche del tema dell’adozione di Melissa, la figlia di Simone. “Io e lui stiamo insieme da più di un anno e Melissa mi chiama già zio. Ci siamo messi insieme a inizio 2022. Mi piacerebbe adottare la piccola e darle stabilità. Perché ciò accada serve sposarsi e qui in Italia come tu sai non è possibile”.

“Tutto perché non siamo un uomo e una donna. Abbiamo già parlato delle nozze. Chi ha fatto la proposta? Sono stato io, lo ammetto. Amo il mio paese, ma per sposarci andremo all’estero. Qua in Italia non basta l’unione civile per poter adottare la bambina. Lei vede comunque sua mamma, circa tre volte al mese”.





Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano (ma non in Italia)

E ancora: “Stiamo tutti bene e siamo sereni. Anche grazie a Simone ho scoperto che posso dare amore a una piccolina”. Quanto alle nozze, ancora mistero sia sulla data che sul luogo mentre c’è una certezza su chi sarà il testimone: l’ex moglie di Cecchi Paone Cristina Navarro “Quindi sì all’unione civile, ma noi due non rinunciamo a sposarci. Quando ci sposiamo? Aspettiamo l’estate, non abbiamo ancora deciso il posto esatto”.

“Per l’unione lui ha i parenti nelle Marche e il mio punto di riferimento invece è a Positano. Per la location del matrimonio egualitario invece i nostri amici ci hanno chiesto di farlo in America, a Miami o a New York. Mentre la persona a cui tengo di più, la mia ex moglie, ci vorrebbe in Spagna. E se ci sposeremo lì ovviamente lei sarà la nostra testimone di nozze”.

“Se voglio adottare Melissa? Anche per questo ci sposeremo all’estero”. Il tema del matrimonio è molto sentito dal conduttore che si batte per questo diritto: “Quella del #MatrimonioEgualitario è una battaglia che combatto da anni e oggi più che mai – racconta -. Come ben sapete io lo sto vivendo sulla mia pelle e anche da “privilegiato” (anche se non amo usare questo termine) è impossibile adottare un bambino o vivere un matrimonio come tutti in Italia”.