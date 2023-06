Pierpaolo Pretelli alla fine ha deciso di sbottonarsi, ha confessato tutto a Alberto Matano durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta e ora si aspetta la reazione di Giulia Salemi. Nei mesi scorsi si era parlato di una profonda crisi tra la coppia al punto che c’era chi parlava apertamente di rottura. A rilanciare il gossip era stato Dagospia. La crisi era poi rientrata me per Giulia Salemi le brutte notizie non sono finite. Le voci di una sua promozione a opinionista del GF Vip sembrano stroncate in maniera definitiva. A dare la notizia è sempre The Pipol tv.

Che scrive: “Giulia Salemi confermata nel ruolo di opinionista del web”. E per il ruolo di opinionista crescono le quotazioni di Emanuele Filiberto. Tra i migliori amici di Riccardo Palazzolo che lo seguiva nella sua vecchia agenzia; sarebbe proprio di Palazzolo l’idea (nuovo agente dell’agenzia che ha come talent anche Signorini) di portarlo nel ruolo di opinionista. Operazione fattibile”.





Tornado al matrimonio, ospite di Alberto Matano Pierpaolo Pretelli si è esposto. Durante il concerto dei Coldplay c’è stato un boom di proposte nuziali tra i fan. “Pier, che dici dello stadio che diventa una sorta di agenzia matrimoniale?”, “Mi hanno rubato l’idea, ma io farò qualcosa di più originale alla sagra della salsiccia, con Gigione che canta. Lì chiederò alla mia fidanzata di sposarmi”, ha ironizzato Pretelli.

E Matano: “Non so come la prenderà lei, non mi sembra la tipa da Gigione”. E ancora: “Magari con Giulia proverò anche io al concerto dei Coldplay”, la replica di Pretelli. Matano: “Quindi è una notizia”. “Fammi sentire prima un altro paio di concerto”, ha frenato Pierpaolo che ha spiegato poi le ragioni del perché non sposerà Giulia Salemi.

“Quindi i tempi non sono maturi?”, ha attaccato Matano. “Forse sono pure maturi ma fatemi prima fare due calcoli economici”, la risposta di Pretelli. “Siete bellissimi assieme, ti brillano gli occhi”, ha chiuso Matano. Insomma, dietro il no ci sarebbero motivi economici. E Giulia per ora non risponde.