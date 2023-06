Va in pausa per l’estate anche Mattino Cinque. La trasmissione del mattino di Canale 5, condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi ha salutato il suo pubblico nella puntata di venerdì 23 giugno, l’ultima della stagione 2022/2023. Ma torneranno a settembre. E infatti poco prima della diretta, la conduttrice ha realizzato una Story Instagram in cui ha ringraziato i telespettatori a cui ha dato appuntamento dopo le ferie. Dunque, il programma della rete ammiraglia Mediaset tornerà anche il prossimo anno televisivo e, quasi certamente, rivedrà al timone la coppia Panicucci-Vecchi.

“Squadra che vince non si cambia”, del resto e Mattino Cinque ha “vinto” sul fronte degli ascolti battendo spesso la concorrenza, rappresentata da Storie Italiane su Rai Uno. Parlando in numeri, il talk di Canale 5 ha oscillato tra il 18 e il 22/23% di share quest’anno. Ma torniamo alla puntata conclusiva di questa stagione, che oltre a tante informazioni di attualità, servizi e interviste ha portato anche uno scoop.

Mattino Cinque, lo scoop su Francesco Vecchi in chiusura di diretta

In chiusura di diretta, tutto o quasi lo staff che lavora dietro le quinte di Mattino Cinque ha raggiunto Federica Panicucci e Francesco Vecchi al centro dello studio. Dopo i ringraziamenti di rito al pubblico, infatti, la coppia di conduttori ci ha tenuto a salutare il team, inviati e redazione inclusi, che ogni giorno collabora alla realizzazione del programma.

“Siamo stati insieme 209 mattine, il pubblico ci ha apprezzato, e io ogni tanto mi chiedo come mai”, ha scherzato lui. Che poi è stato colto di sorpresa quando la collega e la caporedattrice Lucia Bubolo hanno rivelato che a breve diventerà di nuovo papà. Il primo figlio di Vecchi, la cui nascita era stata annunciata anche nello show mattutino, è venuto al mondo ad aprile 2021.

“Quest’anno a Mattino5 ci sono state tante nascite. Voglio fare gli auguri a tre mamme che hanno già avuto i loro bambini. Ce ne saranno altre due che diventeranno neo mamme nelle prossime settimane. E forse ci sarà anche un papà nuovo”, ha detto a sorpresa la caporedattrice Lucia Bubolo indicando Francesco Vecchi. Il conduttore ha sorriso imbarazzato e ha preferito sviare chiudendo lo scoop con un secco “no comment”.