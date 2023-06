Anche nella giornata del 13 giugno la programmazione Mediaset è completamente stravolta per omaggiare Silvio Berlusconi, morto a 86 anni dopo aver combattuto strenuamente contro la leucemia. E quando è iniziata la puntata di Mattino Cinque con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, tutti si sono subito accorti della decisione presa dai due conduttori. Le immagini stanno già facendo il giro del web e hanno commosso tutti i telespettatori.

Proprio nella mattinata del 12 giugno, i primi ad annunciare il decesso di Silvio Berlusconi erano stati proprio Federica Panicucci e Francesco Vecchi, presi ovviamente alla sprovvista. Non erano riusciti a dire molte parole e lei era anche scoppiata in lacrime. Poi il collega, con la voce rotta dalla commozione, aveva salutato il loro pubblico e dato immediatamente la linea al Tg5 per un’edizione speciale.

Leggi anche: “L’ha confessato alle persone amiche”. Silvio Berlusconi, tutto il dolore di Marta Fascina





Morte Silvio Berlusconi, la decisione di Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Innanzitutto, quando la puntata di Mattino Cinque è iniziata, hanno dato informazioni su ciò che prevedeva la nuova programmazione dedicata a Silvio Berlusconi. Federica Panicucci e Francesco Vecchi sono apparsi ancora una volta in preda all’emozione, ma hanno esclamato: “Oggi in questa puntata dedicata a Silvio Berlusconi andremo in onda fino alle 13, sarà una puntata lunga che condurremo insieme per raccontare Berlusconi nelle sue imprese e nei suoi successi. Una giornata di dolore e di sgomento, ma anche di orgoglio perché noi abbiamo fatto parte di questa storia”.

Ma in particolare i telespettatori hanno anche osservato con grande attenzione un altro particolare, infatti sia Federica Panicucci che Francesco Vecchi hanno scelto lo stesso look. Hanno indossato degli abiti di colore nero in rappresentanza del lutto personale e di tutta Mediaset. E sul web sono anche apparsi i primi commenti, in particolare c’è stato un ringraziamento speciale a Vecchi per le sue parole sull’ex presidente del Consiglio.

Siamo in onda con #Mattino5 e iniziamo questa puntata speciale dedicata a #SilvioBerlusconi, in onda fino alle 13.00 pic.twitter.com/lbyNnSZ1cG — Mattino5 (@mattino5) June 13, 2023

Infatti, tra i commenti scritti dagli utenti su Twitter, questo è stato uno dei più rappresentativi: “Bravo Francesco, ottimo ricordo del Cavaliere. Ciao Silvio, riposa in pace”. Dopo Mattino Cinque, quindi, spazio ancora allo speciale Tg5.