Ecco perché Nunzia De Girolamo si è sentita male l’altro giorno in diretta tv. È la stessa giornalista ed ex politica a raccontare cosa è veramente successo. Per chi se lo fosse perso, parliamo di un evento capitato a Estate in Diretta, il programma tv del pomeriggio estivo che Nunzia conduce con il giornalista Gianluca Semprini. Come dicevamo è lei stessa che lo rende pubblico tramite un’Intervista al Corriere della Sera. Qui l’ex parlamentare ha detto di essersi sentita poco bene, tuttavia niente di grave.

Sembra infatti che la donna abbia avvertito solamente una piccola indigestione e un seguente mancamento. Il motivo è semplice, dice la donna, che ha confessato di sbagliare alimentazione il più delle volte, sopratutto per pigrizia o fretta. “Adesso sto bene – ha detto Nunzia De Girolamo -, ho solo un po’ pasticciato col cibo e, poiché la mia soglia del dolore è piuttosto bassa, ho avuto una piccola indigestione che mi ha provocato uno svenimento”.





Ecco perché Nunzia De Girolamo si è sentita male

“Ma la colpa è mia: mangio male, un po’ come capita. Pizza, dolci, gelati… Mischio tutto”, dice Nunzia De Girolamo. La donna a quel punto ha aggiunto di essere stata piacevolmente sorpresa dai tanti di messaggi di sostegno. “Non credevo che il malore avuto in tv potesse avere un tale effetto, ma in tanti mi hanno chiamato e scritto per chiedermi come stavo”.

E ancora Nunzia De Girolamo: “Per fortuna non è successo niente di grave”, ha poi detto Nunzia. “Poi mi è sembrato comunque naturale rivelare di aver avuto quella piccola crisi vagale. Dopodiché in tante persone si sono preoccupate per me”, ha concluso la conduttrice. Poi una chicca al Corriere. La presentatrice tv ha confessato che non mangia mai prima di andare in diretta.

Solo che il giorno in cui è stata colta da un malore c’è stata una piccola festicciola prima della messa in onda in quanto uno degli autori di Estate in Diretta ha compiuto gli anni. Una cosa che probabilmente non capiterà mai più, almeno in quel programma.

