“Ha avuto un malore”. Nunzia De Girolamo, paura a Estate in Diretta: l’annuncio al pubblico

“Oggi come vedete siamo qui accomodati e dopo forse diremo perché“. Così è iniziata la puntata di Estate in diretta, la versione estiva del programma La vita in diretta, in onda su Rai 1 nel periodo estivo dall’11 luglio 2011, in sostituzione del programma madre, quest’anno condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, che in apertura della trasmissione ha spiegato perché lui e la collega si trovavano seduti su due poltroncine e non in piedi come sempre.

“Come si sta bene su queste poltroncine. Eravamo stanchi dopo ferragosto. Noi abbiamo lavorato anche in questi giorni”, ha detto il conduttore di Estate in diretta rivolgendosi alla collega Nunzia De Girolamo, che poi ha spiegato il motivo della presenza delle poltroncine in studio.

Nunzia De Girolamo è svenuta: l’annuncio a Estate in Diretta

“Ma perché non lo dichiariamo subito perché siamo su queste poltroncine” ha detto Nunzia De Girolamo cercando di non fare allarmare i telespettatori. “Tu sei proprio gentile. In realtà io non sono stata bene, sono svenuta. Quindi lui ha ben pensato di mettere le poltroncine così stiamo comode. Devo dire che sei stato molto gentile. Mamma sto bene adesso. I nostri autori ci hanno portato una bevanda, una bella medicina. Però come vedete adesso sono qui e sto benissimo”.

Gianluca Semprini ha detto ai telespettatori che Nunzia De Girolamo si era ripresa e che i due avrebbero condotto il programma come ogni giorno. A questo punto Nunzia De Girolamo ha detto che gli autori del programma hanno portato ai due conduttori, dopo il suo svenimento, una bevanda. “Che è una cosa imbevibile, teniamola li” ha detto Gianluca Semprini allontanando il bicchiere.

“È una medicina in realtà, ci volevamo proprio morti”, ha detto ancora Nunzia De Girolamo sorridendo al collega. I due sono i conduttori dell’edizione in corso di Estate in diretta. “Ora con Estate in diretta cercherò di indagare sui disagi cercando però di regalare anche un sorriso nella seconda parte del programma. – ha dichiarato la De Girolamo a Superguida Tv – Spero che ci siano meno casi possibili di cronaca nera. Seguiremo la strada tracciata da Alberto Matano che ha fatto una stagione straordinaria”.