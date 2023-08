Momento di grande commozione per Nunzia De Girolamo, durante la scorsa puntata di Estate in diretta, andata in onda l’8 agosto. Ha sfiorato le lacrime, quando si è concentrata su una delle notizie che stanno tenendo col fiato sospeso milioni di italiani. Un dolore enorme per la famiglia, ma anche chi è esterno ha preso a cuore questa storia. Anche la stessa conduttrice Rai ha fatto capire di essere parecchio colpita da questo caso.

Tanta tristezza per Nunzia De Girolamo nella trasmissione Estate in diretta. Le sue parole struggenti hanno emozionato tutti coloro che stavano seguendo l’appuntamento. Ha anche raccontato nei particolari gli ultimi dettagli emersi da questa storia agghiacciante, dai risvolti ancora incerti. C’è stata una svolta nei giorni scorsi, ma gli investigatori hanno ancora tanto da lavorare per cercare di arrivare alla risoluzione della storia.

Nunzia De Girolamo, commozione ad Estate in diretta: “Mi spezza il cuore”

Le sue affermazioni davanti alle telecamere hanno riguardato una delle vicende più spinose degli ultimi mesi. Nunzia De Girolamo, rivolgendosi quindi ai telespettatori che si trovavano davanti al piccolo schermo proprio in quegli istanti, ha esclamato: “La dolcezza di questa bambina spezza il cuore“. Infatti, erano state mostrate le immagini di questa bimba scomparsa nel nulla, che inizia a dire le sue prime parole e dice una filastrocca, con il supporto della madre.

Il riferimento della De Girolamo era ovviamente alla sparizione di Kataleya, la bambina di 5 anni presumibilmente rapita da qualcuno da Firenze, nei pressi dell’ex hotel Astor dove viveva insieme alla mamma. La presentatrice ha fatto anche il punto della situazione sulle indagini, infatti gli inquirenti dopo che lo zio della piccola è stato tratto in arresto per il racket degli affitti, provano a fare chiarezza per capire ufficialmente se Kata sia stata presa per vendetta.

Nunzia De Girolamo ha anche dichiarato: “Anche in queste ore continua ad essere piena di ombre la testimonianza della mamma. Come ogni madre, spera di rivedere viva la piccola Kata“. Ed è la speranza di tutti gli italiani, preoccupati per la sorte della bimba.