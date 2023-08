Nunzia De Girolamo, il gossip impazzisce. Stando a quanto appreso su LaPresse, la conduttrice italiana parte con il talk show originale che prende di fatto il posto dell’opzione Peter Gomez. Niente Peter Gomez quindi, il posto di Bianca Berlinguer se lo prende Nunzia De Girolamo. E adesso? Sulla conduttrice sembra siano cadute le critiche più disparate. E scoppia il caso del mistero in Rai: cosa sta succedendo dopo il riassetto dei palinsesti televisivi.

Nunzia De Girolamo, scoppia il caso. Come riferito su Tvblog.it, Nunzia De Girolamo si troverebbe a un bivio decisionale: Rai 1 con “Ciao Maschio” oppure Rai3 che la vuole in sfida con Bianca Berlinguer? Ma non finisce perché la conduttrice italiana si appresterebbe alla guida del timone di un altro programma tv, Prima Serata, che previsto dapprima il lunedì è poi passare a traslare di un giorno, con tanto di anticipazione netta di un mese.

Nunzia De Girolamo, scoppia il caso in Rai: la conduttrice è fortemente ‘contesa’

“La Rai ha deciso di contro programmare la nuova Carta bianca di Rete 4 con Nunzia De Girolamo. Sarà lei a vedersela con il nuovo programma di Bianca Berlinguer e Mauro Corona. In un primo momento prevista nel prime time del lunedì di Rai3, la nuova trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo è stata poi traslata di un giorno e anticipata. Il varietà della seconda serata del sabato di Rai1, che sarebbe dovuto partire a metà settembre, slitta a gennaio.

Il lunedì è stato affidato al Gotham di Salvo Sottile. Che pure lui anticipa di qualche mese la messa in onda, in un primo momento prevista da gennaio 2024″, si legge. Poi il quesito su quando sulle date tanto attese: “Per un gioco a incastri, il programma di Nunzia De Girolamo sarà anticipato di un mese. La data più probabile della partenza della trasmissione è al momento quella di martedì 3 ottobre 2023. Quando però la nuova Carta bianca sarà già partita”. Insomma ancora grandi cambiamenti e attese all’orizzonte Rai.

E sempre a proposito della De Girolamo sembra dunque che lo start al programma di successo Ciao maschio, sarebbe previsto nella seconda serata del sabato di Rai1 da gennaio, in una serie di 14 puntate, Le sei emissioni autunnali dunque si uniranno alle otto invernali già previste, formando quindi un’unica serie di 14 trasmissioni.