Nunzia De Girolamo, grandi novità in arrivo per la famosa conduttrice. Come stiamo raccontando, la Rai in questi ultimi giorni sta cercando di chiudere tutti i programmi da inserire nel palinsesto. In realtà ha già presentato tutto, deve solo fare i conti con gli ultimi dettagli (di certo non di poco conto). E il problema della compravendita dei presentatori, dobbiamo dirlo, quest’anno è più acceso che mai. Tanti sono passati alle rete private di Mediaset e non solo, tanti sono tornati a casa, da mamma Rai. Alcuni invece sono tornati a casa e basta.

Chi invece ha fatto un salto di qualità, probabilmente di contratto, è Bianca Berlinguer che finora ha condotto egregiamente i programmi di approfondimento del martedì in prima serata su Rai3. Chi prendere quindi il suo posto in Rai, visto che la donna è approdata a Cologno Monzese? C’è un nome per la conduzione di Cartabianca, o il programma che prenderà il suo posto.





Da quello che riporta LaPresse, quello spazio serale se lo prenderà Nunzia De Girolamo. Si parla di un talk show originale che prende di fatto il posto dell’opzione Peter Gomez. Fino a poche ore fa infatti, era lui che avrebbe dovuto prendere il posto di Bianca Berlinguer e del suo Cartabianca. Niente da fare quindi per il conduttore de La confessione, surclassato dall’ex politica.

Tra l’altro, nei corridoi Rai si dice, in queste ore, che Gomez era stato fortemente voluto dalla frangia grillina in commissione Rai. Erano stati proprio i 5 Stelle a richiedere a gran voce l’approdo di Peter Gomez, o almeno così sembra, all’amministratore delegato Rai Roberto Sergio. Niente Peter Gomez quindi, il posto di Bianca Berlinguer se lo prende Nunzia De Girolamo.

🟠Il nuovo martedì sera di #Rai3.



Saranno Sabrina Giannini e Nunzia De Girolamo a sostituire #Cartabianca. La prima condurrà da settembre #Indovinachivieneacena e la seconda da ottobre a dicembre un nuovo talk, previsto inizialmente il lunedì.

(fonte: @tvblogit) pic.twitter.com/wWeZw6TkYE — 🅱️🅰️©️©️🅾️ (@Baccotvnews) July 20, 2023

L’ex conduttrice di “Ciao Maschio” non ha commentato per ora la notizia, ma siamo certi che la cosa sarà ufficializzata a breve, sia dalla Rai, sia dalla diretta interessata. Per quanto riguarda il titolo del suo nuovo programma, non si ha ancora la certezza, ma dovrebbe essere “Botta e Risposta”. Una curiosità, il nuovo talk della De Girolamo è stato presentato come “dinamico e nello stile di Gianfranco Funari”. Sarà probabilmente una cosa esplosiva, non ci resta che attendere e vedere cosa succede.

