Fuori Bianca Berlinguer, scattano le grandi manovre in casa Rai. La figlia dello storico leader del partito comunista Enrico Berlinguer ha lasciato la Rai dopo 34 anni per intraprendere un nuovo percorso. E pensate un po’ dove? Già, ironia della sorte proprio a Mediaset, la creatura di quel Silvio Berlusconi che per tanti anni ha rappresentato il ‘nemico pubblico numero uno’ della Sinistra. Ma, dopo la dipartita del Cavaliere, ora a tenere le redini del Biscione ci sono Marina e Pier Silvio e l’aria è cambiata, non solo su chi può entrare o meno al GF Vip…

Gli stessi dirigenti RAI hanno spiegato così la seppur ‘dolorosa’ decisione della conduttrice: “non voleva proseguire con la puntata unica del martedì ma avrebbe voluto fare una striscia quotidiana. Tutto questo in questo momento non era possibile farlo né modificarlo, e quindi con dispiacere ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita e professionale”. Adesso è quindi il momento di scoprire chi sostituirà la popolare giornalista che per tanti anni ha tenuto compagnia al pubblico di Rai3.

Giuseppe Conte spinge per Peter Gomez: sarà lui a sostituire Bianca?

Inutile nascondersi dietro ad un dito, chiunque abbia più di 5 anni in Italia sa benissimo che mamma Rai è l’azienda, forse per eccellenza, dove ogni partito o movimento piazza le proprie pedine. E così nei giorni scorsi si è parlato tanto di un clamoroso – nemmeno tanto clamoroso poi – ritorno in grande stile. Parliamo di Massimo Giletti che, ‘sponsorizzato’ da Matteo Salvini , almeno a sentire certe indiscrezioni , per 30 anni ha lavorato in Rai prima di passare a La7.

Ma oltre a quello di Massimo Giletti c’è anche un altro nome forte per la sostituzione di Bianca Berlinguer e del suo programma traslocati a Mediaset. Mentre pare che Filippo Facci, dopo quell’uscita che ha generato proteste, non rientri più nei piani Rai e non sarà sostituito, il toto-conduttori RAi prosegue. Repubblica fa sapere che il leader del M5S Giuseppe Conte vuole Peter Gomez al posto di Bianca. Il nome del direttore del Fatto Quotidiano On line Peter Gomez, collega e ‘spalla’ di quel Marco Travaglio che nel frattempo, oltre al lavoro, pensa anche ad altro è quello più caldo in queste ore.

Come riporta Repubblica e anche il portale online Open fondato da Enrico Mentana: “Il nome di Gomez potrebbe arrivare già nella riunione in calendario per il 25 luglio. Diversa la situazione di Giletti. Nei giorni scorsi erano arrivate smentite sul suo nome. Dopo la testimonianza in procura a Firenze il conduttore ha parlato delle intercettazioni che volevano la chiusura del suo programma su La7. L’idea è che Giletti rientri «in grande stile» a viale Mazzini a inizio gennaio”. Staremo a vedere cosa accadrà, ma una cosa è certa: l’eredità è di quelle ‘ pesanti ‘ e di certo chi prenderà il posto di Bianca dovrà farsi valere per non far perdere spettatori alla Rai.

