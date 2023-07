Bomba gossip mentre siamo in piena estate. Le temperature meteorologiche sono roventi, ma a quanto pare anche due colleghi hanno fatto scattare la scintilla, infiammando la loro vita sentimentale. Uno dei due è Marco Travaglio, che ha una nuova fidanzata. A beccarlo in dolce compagnia e in atteggiamenti intimi ed inequivocabili è stato il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato una serie di immagini nel proprio articolo.

Quindi, Marco Travaglio è felicissimo al fianco della nuova fidanzata, come si è potuto evincere dalle foto pubblicate e che ora stanno facendo il giro del web. Tra l’altro lui e questa bellissima collega, di diversi anni più giovane di lui, pare che fossero stati beccati anche 9 anni fa, quando erano stati a cena insieme e poi la donna era andata nell’abitazione del direttore de Il Fatto Quotidiano. E ora altre scene romantiche si sono ripetute pochi giorni fa.

Marco Travaglio ha una nuova fidanzata: lei è giornalista e conduttrice

Quindi, Marco Travaglio è al settimo cielo al fianco della sua bellissima nuova fidanzata. Il giornalista ha 58 anni, mentre la collega 41. I due si sono scambiati un bellissimo bacio romantico, con lei beccata con gli occhi chiusi. E gli ha anche messo le sue braccia intorno al collo. Il bacio sembra essere proprio sulle labbra, quindi non parliamo assolutamente di rapporti semplicemente di amicizia, ma di una relazione che sarebbe attualmente in corso.

Lo scatto dei paparazzi di Diva e Donna è avvenuto qualche giorno fa nella capitale Roma, al termine di una cena tra Marco Travaglio e la sua partner, che si chiama Veronica Gentili. Lui è il direttore de Il Fatto Quotidiano dal 2015 e si concentra soprattutto su temi giudiziari, politici e legati alla mafia e alla corruzione. Lei è invece anche un’attrice, ma la notizia più recente dal punto di vista professionale è giunta il 5 luglio scorso, infatti sostituirà Belen nella trasmissione Le Iene.

Veronica Gentili è stata protagonista in tv anche a Stasera Italia, Controcorrente e Buoni o cattivi per citare gli ultimi programmi. Come attrice ha recitato in diversi film cinematografici nonché in serie come Provaci ancora prof, Don Matteo e Il commissario Rex.