Fiori d’arancio in arrivo per la coppia super innamorata?. Il passato è ormai tale e per la cantante italiana è tempo di rivolgere lo sguardo verso il futuro. Stiamo parlando proprio di Anna Tatangelo, reduce dalla storia con il famoso cantante Gigi D’Alessio prima, e con Livio Cori dopo. Lady Tata è stata accanto a Gigi D’Alessio dal 2006 al 2020, con una pausa nel 2017, e da lui ha avuto il figlio Andrea, 12 anni. Oggi il cuore di Anna è tornato a battere per un nuovo amore e l’uomo sembra davvero essere quello giusto.

Proposta di matrimonio per Anna Tatangelo? Il grande momento è davvero arrivato? Le foto della nuova coppia sono state pubblicate con il numero di Chi in edicola da mercoledì 15 febbraio e da allora la storia ha proseguito fino ad oggi. Mattia Narducci, originario di Piacenza, di professione fa il modello ed è più giovane della cantante di 10 anni. I paparazzi hanno beccato Anna Tatangelo e il fidanzato durante la fuga in Francia.

Proposta di matrimonio per Anna Tatangelo? La foto che tutti stavano aspettando (con tanto di dedica d’amore)

Lui ha preso parte a tante sfilate per grandissimi marchi come Giorgio Armani, Versace e Dolce & Gabbana. Questo quanto raccontato su se stesso nel corso di un’intervista a Il Giornale d’Italia: “Sono determinato, ambizioso e soprattutto umile”. Ormai la coppia non ha più alcuna necessità di nascondersi e infatti anche sui profili social di entrambi le dediche d’amore non sembrano mancare.

“Sole, mare e amore”, ha scritto Mattia per la sua Anna. Ma al di là di parole intrise d’amore, adesso, il dettaglio che tutti aspettavano non è sfuggito. Anna Tatangelo avrebbe mostrato sui social la foto di anello. Un regalo di Mattia? Pubblicità? O dietro al costoso gioiello si nasconde una proposta di matrimonio?

Ancora non è del tutto chiaro se la coppia ha davvero intenzione di compiere il grande passo, ma ciò che è certo è che tra Anna e Mattia l’amore fa scintille e chissà se la cantante sta anche pensando a dare al figlio un fratellino o una sorellina. Solo ipotesi che chissà se presto verranno confermate da uno dei diretti interessati. In attesa che accada, si consiglia a tutti di restare aggiornati sulla situazione.