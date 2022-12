Anna Tatangelo, nuovo fidanzato. La celebre love story tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è terminata, come tutti sanno, ormai diverso tempo fa. Il cantante ha ritrovato l’amore con Denise Esposito, neppure trent’anni e iscritta alla facoltà di Giurisprudenza. I due stanno insieme da un paio d’anni e nel gennaio scorso sono anche diventati genitori del piccolo Francesco. Anna, nel frattempo, ha avuto una relazione col rapper Livio Cori, ma la storia è finita.

Dunque Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono messi alle spalle la loro relazione durata ben 15 anni. Oggi i loro rapporti non sono dei migliori. L’unica cosa che li lega ancora è l’amore per il figlio Andrea, 11 anni. In una recente intervista a Verissimo, inoltre, la cantante ha ammesso di essere amareggiata di aver appreso della paternità di Gigi soltanto dai giornali. Dal canto suo il cantante al CorSera ha dichiarato di essere felice e ha augurato lo stesso all’ex. Beh, ora sembra che l’augurio si stia avverando.

Anna Tatangelo, nuovo fidanzato: l’indiscrezione

A quanto pare Anna Tatangelo ha un nuovo compagno. Almeno secondo quanto riporta il settimanale Diva e Donna. Si tratta di un periodo particolarmente delicato per la bella cantante di Sora. In poco tempo infatti Lady Tata ha perso sia la mamma che il nonno. Nonostante ciò pare che abbia ritrovato il sorriso grazie ad una persona speciale. Di chi si tratta?

“Anna Tatangelo in questo periodo è particolarmente radiosa. C’è chi dice che frequenti un nuovo cavaliere per cui nutre una forte simpatia”. Questo è quanto racconta il giornale di gossip edito da Urbano Cairo. Ma chi sarebbe questo cavaliere? Chi è l’uomo che sta facendo tornare il sorriso ad Anna? Al momento è un mistero.

Addirittura c’è chi sostiene che Anna Tatangelo non abbia mai dimenticato il suo Gigi D’Alessio. Ma la vita va avanti e oggi ipotizzare un ritorno di fiamma tra i due è impensabile. Tanto più che si parla di un possibile matrimonio tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito. Per Anna, invece, dopo la rottura con Livio Cori, è arrivata l’alba di un nuovo amore? Staremo a vedere, è ancora presto per dirlo. Ma un uomo pare ci sia…

