“Che schiaffo ad Anna”. Decisione improvvisa Gigi D’Alessio, per Lady Tata è una vera coltellata al cuore

Gigi D’Alessio, la decisione è stata presa. Un vero e proprio colpo di scena che il cantante napoletano ha riservato non solo per i fan ma anche per la sua storica ex e mamma di Andrea, Anna Tatangelo. Insieme per più di 10 anni, la coppia ha raggiunto il capolinea e ad oggi pare siano in contatto solo ed esclusivamente per il bene del figlio in comune Andrea, che ha undici anni. E di recente la notizia ‘bomba’ su Gigi e la sua nuova compagna. Come la prenderà Anna Tatangelo?

Gigi D’Alessio si sposa, la notizia arriva inaspettata per la gioia di tutti. O quasi tutti. Decisione presa alla luce della nuova relazione d’amore che pare stia proseguendo al meglio, ovvero quella tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito. Nonostante la differenza d’età, lui 55 anni lei quasi 30, nessun ostacolo impedirà di volare dritti all’altare. Questa sembra essere al momento l’intenzione di Gigi, ma sempre bene approfondire la questione.

Gigi D’Alessio si sposa: l’indiscrezione potrebbe ferire ‘qualcuno’

Ebbene si, avete capito molto bene. Pare che il cantante napoletano abbia deciso di chiedere la mano della fidanzata, la notizia è stata diffusa sul settimanale Diva e Donna, che pare abbia scoperto qualche dettaglio in più da alcuni amici dell’artista. Gigi D’Alessio sembra avere questa intenzione ma come la prenderà Anna Tatangelo, che di contro, ha sempre sognato di proferire il fatidico ‘si’ proprio nel corso della relazione con il cantante? (“Ma che dici?!”. Clamorosa gaffe del vippone sul figlio di Gigi D’Alessio: il cantante interviene).

Una vicenda sentimentale, quella tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, che non è mai stata chiarita del tutto per lo meno in merito agli effettivi motivi che avrebbero portato alla rottura definitiva. L’ex coppia ha sempre preferito mantenere il silenzio e questo non ha fatto altro che incrementare le voci su una ipotetica delusione davanti al rifiuto di Gigi di risposarsi.

E che Anna Tatangelo possa ricevere il secondo ‘duro colpo’ da parte dell’ex non è effettivamente da escludere del tutto. Anche quando appreso della dolce attesa di Denise Esposito, la cantante non ha di certo nascosto l’amarezza di aver appreso la notizia solo e unicamente attraverso i giornali. Lo scorso gennaio Gigi D’Alessio infatti è diventato papà per la quinta volta: Denise Esposito ha dato alla luce il piccolo Francesco. Ad ufficializzare la gravidanza della fidanzata di Gigi D’Alessio era stato il settimanale ‘Chi’ poi dal settimanale ‘Gente’ che ha fornito le prime fotografie ‘rubate’ di Denise con il pancione.