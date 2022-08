Gaffe del giornalista sul figlio di Gigi D’Alessio. Il popolare cantante dopo la fine della storia con Anna Tatangelo ha trovato l’amore con la giovane Denise Esposito. Giusto poco tempo fa gli attenti paparazzi del settimanale Diva e Donna ora sono riusciti a immortalare la coppia con il figlio Francesco. Le immagini sono immediatamente state pubblicate. E adesso stanno facendo il giro della rete, con i fan del cantante napoletano che sono letteralmente impazziti per il quadretto di famiglia.

Nelle ultime ore Denise Esposito ha condiviso un buffo video in cui il protagonista è proprio il figlio Francesco. Occhiali da sole, cappellino e ciambella il figlio di Gigi D’Alessio conquista tutti con la sua simpatia. In sottofondo il brano “Che idea” dei Flaminio Maphia rende ancora più divertente il quadretto.





La gaffe di Roberto Alessi sul figlio di Gigi D’Alessio

In tantissimi hanno commentato e messo like alla foto di Francesco al mare. Tra questi anche il direttore di Novella 2000 e volto noto della tv Roberto Alessi. Proprio quest’ultimo, però, ha fatto una gaffe clamorosa considerando la sua conoscenza del mondo del gossip. Alessi ha infatti commentato il video così: “Che meraviglia! Una baby diva”.

In realtà non è una baby diva, ma un maschietto. E infatti anche Gigi D’Alessio e Denise Esposito si sono accorti dell’errore del giornalista e lo hanno corretto: “Roberto, è maschio” seguito dalle emoticon delle risate. Anche altri fan hanno notato la gaffe di Alessi e lo hanno un po’ preso in giro: “Dai, è Francesco Junior, lo sanno anche le pietre”.

Lo stesso Roberto Alessi poco tempo fa ospite di Roberta Capua e Gianluca Semprini a Estate in diretta aveva rivelato alcuni retroscena sulla relazione tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito. Il cantante vorrebbe uscire allo scoperto e ufficializzare tutto, mentre la sua compagna sarebbe più restia a mostrarsi in pubblico. A rivelarglielo è stato lo stesso cantante napoletano.

