Gigi D’Alessio e Denise Esposito. A lungo il cantautore napoletano ha tenuto segreta la sua relazione con la sua fan che lo ha reso papà per la quinta volta. Lei, 29 anni, non fa parte del mondo dello spettacolo: studia Giurisprudenza e il suo sogno è quello di diventare avvocato.

Il papà di Denise è generale di Brigata con importanti incarichi e si sa che ha un fratello più grande di tre anni a cui è molto legata. Il primo incontro con Gigi D’Alessio risale all’estate 2020, durante uno spettacolo a Capri. A quanto pare tra loro è scattato il classico colpo di fulmine, che poco dopo li ha portati a fare le prime presentazioni in famiglia.





Gigi D’Alessio Denise Esposito, finalmente la prima foto insieme

A gennaio 2022, poi, la nascita del loro primo figlio. Primo per Denise Esposito, quinto per Gigi D’Alessio: il piccolo Francesco arriva infatti dopo Claudio, Ilaria, Luca (che il pubblico ormai conosce come LDA), avuti dall’ex moglie Carmela Barbato, e Andrea, nato dall’amore con Anna Tatangelo.

La loro relazione è ormai salda da tempo e recentemente il cantante si è detto felice della sua nuova vita con Denise Esposito che non ha alcuna voglia di apparire né di sfondare nel mondo dello spettacolo. Ma solo ora, agosto 2022, arriva la prima foto insieme.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito non si nascondono più, anche se i paparazzi li hanno beccati insieme più e più volte. E da Mykonos, dove lui terrà a breve un concerto, arriva la prima, romantica foto di un bacio. “Io, tu e a luna”, ha scritto lui facendo il pieno di like e di commenti anche da parte degli amici vip come Ivan Granatino, Bianca Atzei, Clementino.

