“Lei e Gigi…”. Anna Tatangelo, la spifferata a pochi giorni dall’addio con Livio Cori

Anna Tatangelo è tornata prepotentemente al centro del gossip. Dopo un anno è finita la sua storia con Livio Cori. Una scelta a quanto pare sofferta destinata a lasciare strascichi pesanti. Stando a quanto emerso in queste ore, pare che Livio Cori abbia tradito Anna Tatangelo. Non è dato sapere con quale donna, ma ‘Chi’ ne è certo. Una volta che lei ha scoperto questo tradimento, avrebbe deciso di porre fine immediatamente alla storia d’amore.



Non è ancora possibile accertare con certezza che sia davvero questa la ragione ufficiale, quindi non resta che attendere eventuali affermazioni di uno dei diretti interessati. In attesa di ciò della fine della storia tra Anna Tatangelo e Livio Cori aveva parlato il settimanale Oggi lasciandosi andare ad altre rivelazioni. “Livio Cori sostiene che ‘il nome della Tatangelo è pesante’. Lo fa sapere attraverso il suo staff. – si legge sulla versione online del settimanale – Che lamenta di come lei sia già famosa, mentre lui debba ancora trovare la sua strada”.





Anna Tatangelo, nuova rivelazione sulla storia con Gigi



“E farlo all’ombra dell’ingombrante Anna Tatangelo non è facile. Questo, dunque, sarebbe il vero motivo dell’addio: in attesa di conferme o smentite, naturalmente”. Ora sulla questione è intervenuta anche un’amica di Anna che a Novella 2000 ha rivelato come la separazione da D’Alessio avrebbe influito negativamente sulla vita privata e professionale di Anna Tatangelo.



“Che errore lasciare Gigi, sia da un punto di vista sentimentale (hanno un figlio) sia da un punto di vista professionale (lei con lui lavorava benissimo)”. Anna per ora non commenta. Certo è che Gigi sembra averci messo definitivamente una pietra sopra. Il 24 gennaio del 2022 è infatti venuto alla luce il quinto figlio di Gigi D’Alessio e lui lo aveva annunciato così.



“Benvenuto alla vita”. Ed è anche stato postato il cartellino con tutti i particolari, a partire dal nome scelto, ovvero Francesco. Il neonato è nato alle ore 15.14 e ha un peso di 3 chilogrammi e 240 grammi. La sua lunghezza è di 49,5 centimetri. Erano stati innumerevoli i commenti dei suoi fan, che avevano letteralmente invaso la sua bacheca con messaggi commoventi.

“È lei il problema”. Livio Cori, il vero motivo della rottura da Anna Tatangelo