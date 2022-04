“Innamorata è un parolone, però sto bene. Posso solamente dire che sto bene. Me la voglio vivere con calma, questa cosa che sto vivendo. Non smentisco e non confermo”. Non molto tempo fa Anna Tatangelo si era lasciata andare parlando di Livio Cori ai microfoni di Verissimo.

Nel salotto di Silvia Toffanin, l’artista napoletana, sempre molto attenta alla sua privacy, aveva stupito rivelando qualche particolare sul fidanzato, arrivato dopo una lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio. Un amore, quello con il collega, iniziato anni fa tra le critiche e il gossip, arrivato alla fine nel marzo del 2020, quando avevano fatto sapere che la relazione era finita. “Gigi e io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti” aveva scritto Anna Tatangelo sui social, seguita dall’ormai ex marito, oggi felice accanto alla nuova compagna e madre del suo quinto figlio, Francesco, nato nel gennaio del 2022.





Anna Tatangelo e Livio Cori, il cantante spiega il motivo dell’addio

Ad agosto Anna Tatangelo e il fidanzato Livio Cori sono usciti allo scoperto sui social e da allora è stato un continuo di selfie, storie su Instagram e dediche. Ad aprile il colpo di scena, con la notizia dell’improvvisa rottura e le voci di tradimenti da parte del cantante napoletano. Era stato il magazine Chi a dare la notizia dell’addio e a parlare di un tradimento da parte di Livio Cori, cantante e attore napoletano nato nel 1990, con un passato nel cast di Gomorra e nel 2019 la partecipazione al Festival di Sanremo insieme al collega partenopeo Nino D’Angelo.

Secondo quanto riporta Oggi nella versione online, adesso è il rapper napoletano a raccontare i veri motivi dell’addio alla cantante di Sora. “Il fatto è che, dice Livio Cori, ci sono troppe divergenze di carattere con Anna Tatangelo. Divergenze inconciliabili, così come sono inconciliabili i rispettivi impegni professionali, che li tengono lontani l’un l’altra a lungo”, si legge su Oggi.

“Ma, soprattutto, Livio Cori sostiene che ‘il nome della Tatangelo è pesante’. Lo fa sapere attraverso il suo staff. – si legge ancora sulla versione online del settimanale – Che lamenta di come lei sia già famosa, mentre lui debba ancora trovare la sua strada. E farlo all’ombra dell’ingombrante Tatangelo non è facile. Questo, dunque, sarebbe il vero motivo dell’addio: in attesa di conferme o smentite, naturalmente”.

