Su Anna Tatangelo è piombata una notizia molto negativa nelle scorse ore, come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo. Nonostante la sua relazione sentimentale sembrava andasse a gonfie vele, improvvisamente qualcosa si è rotto e la cantante si sarebbe lasciata definitivamente con Livio Cori. La storia d’amore con il collega era iniziata un anno fa, ma purtroppo ora pare sia terminata per sempre. E lei è tornata attiva sui social network, dove si è mostrata in un modo molto interessante.

La rottura, su cui ‘Chi Magazine’ non ha alcun dubbio, si è consumata dopo circa un anno d’amore. Anna Tatangelo e l’attore campano, per molti mesi, hanno preferito non ufficializzare il legame anche se si stessero frequentando da tempo. Alla fine, però, sono usciti allo scoperto. Soprattutto sui social, di recente, non hanno fatto mancare dolci dediche e post tenerissimi. Tutto faceva credere che la storia fosse solida e potesse andare avanti. E, invece, stando a quanto scrive ‘Chi’, tutto è crollato all’improvviso.





Anna Tatangelo, prime foto dopo la rottura con Livio Cori

Anna Tatangelo non ha voluto perdersi d’animo e si è fatta vedere in una maniera molto intrigante. Tutti i loro fan hanno apprezzato ciò che ha mostrato nelle sue storie Instagram. Insieme a lei non c’era affatto Livio Cori, quindi in un certo senso ha confermato le voci sulla rottura. Ma non era affatto sola, infatti due persone che le vogliono molto bene l’avranno sicuramente rincuorata. Sfavillante anche il look scelto dall’artista, che si è presentata con tacchi da infarto, un bel pantalone aderente e una maglia che risaltava il suo seno prosperoso.

Per distrarsi e trascorrere una serata meravigliosa Anna Tatangelo ha deciso di andare in un locale rinominato di Milano insieme all’amico e personal stylist, Andrea Amara. Ma pare ci fosse anche l’ex gieffina Dayane Mello. Il suo personal stylist ha scritto: “Anna è tornata” in inglese e le hanno quindi permesso di divertirsi senza pensare alle cose negative. Stando a quanto emerso, hanno consumato dell’ottimo cibo argentino e hanno bevuto dei calici di vino.

Anna Tatangelo è stata legata a Gigi D’Alessio dal 2005 al 2020, quando il 3 marzo di quell’anno hanno comunicato a tutti la loro separazione. Nel 2010, quindi 10 anni prima, era venuto alla luce il figlio Andrea. L’anno scorso aveva cominciato una relazione sentimentale con Livio Cori, che però sembra ormai essersi interrotta bruscamente. E non sappiamo se ci siano possibilità per una ricucitura del legame.

“È finita”. Anna Tatangelo, trapela la notizia bomba: lei e Livio Cori si sono lasciati