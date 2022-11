Lo scorso gennaio Gigi D’Alessio è diventato papà per la quinta volta: la sua fidanzata Denise Esposito ha dato alla luce il piccolo Francesco. Ad ufficializzare la gravidanza della fidanzata di Gigi D’Alessio era stato il settimanale ‘Chi’. Erano anche state pubblicate delle immagini che parlano da sé, con il cantante che accarezzava il pancione della sua dolce metà. Poi era stato il settimanale ‘Gente’ a fornire altri dettagli del legame tra il musicista e la nuova compagna. Non solo: la rivista ha pubblicato le prime fotografie ‘rubate’ in cui si nota il pancione della 28enne che era entrata nel settimo mese di gestazione.

Francesco è il quinto figlio di Gigi D’Alessio che è padre di altri quattro figli: tre avuti dal matrimonio con Carmela Barbato (Claudio, Ilaria e Luca, quest’ultimo è diventato famoso nell’ultimo periodo per la sua presenza ad ‘Amici 21’ di Maria De Filippi) e Andrea nel 2010, il bambino nato dalla relazione con la cantante Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio, il figlio Francesco gli somiglia tantissimo

Quest’estate sono apparse alcune foto del piccolo Francesco. Una è quella pubblicata tra le Instagram Stories di mamma Denise in cui si vede il piccolo ripreso dall’alto, in piscina, con indosso un cappellino. Poi ci sono le foto del settimanale Diva e Donna mentre Gigi D’Alessio e Denise Esposito si trovavano in vacanza a godersi Porto Rotondo. Osservando attentamente le immagini, in queste istantanee è apparsa anche un’altra persona, precisamente una vicina di casa, che ha iniziato a dialogare con loro e si è avvicinata per ammirare il bambino.

E nelle ultime ore sono spuntate foto inedite del figlio di Gigi D’Alessio e Denise Esposito. Il piccolo Francesco è così approdato su Instagram, attraverso il profilo ufficiale della nuova fidanzata del noto cantautore napoletano. Infatti, la ragazza ha appena condiviso una foto che la ritrae sorridente in piscina insieme al suo primo figlio. Ed è impossibile non notare un particolare dettaglio: l’incredibile somiglianza tra padre e figlio. Sono tanti gli utenti sul social network che stanno commentando gli scatti facendo presente la somiglianza evidente che c’è tra il bambino e il cantante.

Queste prime foto del figlio di Gigi D’Alessio e Denise Esposito stanno attirando l’attenzione sui social. “L’espressione è quella di Gigi. Solo i colori sono i tuoi”, scrive qualcuno. E ancora: “I colori sono i tuoi, ma è identità al papà”, “Mamma mia come somiglia a Gigi”. In effetti, queste foto mostrano una notevole somiglianza con Gigi D’Alessio. Come fanno notare in molti, gli occhi chiari e i capelli biondi corrispondono ai colori di Denise. “My sunshine (il mio sole)”, scrive la ragazza per condividere queste tenerissime foto.