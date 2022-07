“Eccoli tutti insieme”. Gigi D’Alessio col figlio Francesco e la compagna Denise: le prime foto in vacanza

Ora finalmente ci siamo. Svelate le prime foto di Gigi D’Alessio insieme a suo figlio Francesco e alla sua compagna Denise Esposito. In tanti speravano di assistere il prima possibile a questo evento, che però non si è verificato subito. Ma gli attenti paparazzi del settimanale Diva e Donna ora ci sono riusciti e le immagini sono immediatamente state pubblicate. E adesso stanno facendo il giro della rete, con i fan del cantante napoletano che sono letteralmente impazziti per il quadretto di famiglia.

Sono dunque state pubblicate le prime foto di Gigi D’Alessio in compagnia del figlio Francesco e della sua dolce metà. Ma già qualche giorno fa era stata Denise a mostrare solamente il piccolo. Il bimbo è stato ripreso dall’alto, in piscina, con indosso un cappellino. L’ultimo scatto risaliva allo scorso aprile quando Denise aveva postato una foto in cui si poteva vedere la boccuccia del bimbo e due bellissime labbra rosse e carnose. Ma andiamo a scoprire insieme dove sono stati beccati stavolta.





Prime foto di Gigi D’Alessio col figlio Francesco e la compagna

Le prime foto di Gigi D’Alessio col figlio Francesco e la sua Denise sono state scattate da Diva e Donna, mentre si trovavano in vacanza a godersi Porto Rotondo. Osservando attentamente le immagini, in queste istantanee è apparsa anche un’altra persona, precisamente una vicina di casa, che ha iniziato a dialogare con loro e si è avvicinata per ammirare il bambino. Ma in Sardegna era presente pure il figlio di Gigi, Andrea, che è stato concepito dall’unione amorosa del cantante con la sua ex Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito fin qui hanno deciso di puntare molto sulla riservatezza e infatti lei ha pubblicato poche immagini del neonato. Ora però il settimanale di gossip li ha pizzicati insieme e non poteva certamente perdere questa occasione. Il sito Today ha inoltre ricordato le bellissime parole proferite dall’artista campano, un po’ di tempo fa, in una sua intervista rilasciata a Novella 2000: “Mi ha regalato la felicità”. Ed è quello che è possibile notare guardandoli in queste foto.

Con la prima moglie Carmela Barbato Gigi D’Alessio ha avuto i figli Claudio, Ilaria e Luca, quest’ultimo balzato agli onori grazie alla sua partecipazione ad Amici col nome di LDA. Poi con Anna Tatangelo ha avuto Andrea e infine il 24 gennaio scorso è nato il piccolo Francesco dalla relazione con Denise Esposito. Il figlio Claudio ha reso Gigi anche nonno per tre volte con le nascite delle nipoti Noemi, Sofia e Giselle.

“Ecco Francesco”. Gigi D’Alessio e Denise Esposito, prima foto del figlio. “Quanto è cresciuto”