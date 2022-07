“Ecco Francesco”. Gigi D’Alessio e Denise Esposito, prima foto del figlio. “Quanto è cresciuto”

Gigi D’Alessio, a distanza di mesi nuova foto del quinto figlio Francesco avuto dalla compagna Denise Esposito. Il piccolo era arrivato lo scorso gennaio. Ad ufficializzare la gravidanza della fidanzata di Gigi D’Alessio era stato il settimanale ‘Chi’. Erano state pubblicate delle immagini che parlavano da sé, con il cantante che accarezzava il pancione della sua dolce metà. Poi era stato il settimanale ‘Gente’ a fornire altri dettagli del legame tra il musicista e la nuova compagna. Non solo: la rivista aveva pubblicato le prime fotografie ‘rubate’ in cui si notava il pancione della 28enne che era entratava nel settimo mese di gestazione.



Il 24 gennaio del 2022 è quindi era venuto alla luce lui lo aveva annunciato così: “Benvenuto alla vita”. Postando, poi, il cartellino con tutti i particolari, a partire dal nome scelto, ovvero Francesco. Nelle scorse ore, tra le sue Stories Instagram, Denise, 29 anni e di professione avvocato (sui social si definisce ‘Legal’), ha fatto campeggiare un tenero scatto di Francesco.





Gigi D’Alessio, la foto del figlio Francesco conquista tutti



Il bimbo è stato ripreso dall’alto, in piscina, con indosso un cappellino. L’ultimo scatto risaliva allo scorso aprile quando Denise aveva postato una foto in cui si poteva vedere la boccuccia del bimbo e due bellissime labbra rosse e carnose. Nelle settimane scorse Gigi D’Alessio aveva fatto parlare per il caso della piccola Giulia, 5 anni, che si era svegliata dal coma ascoltando la sua voce.



A quanto si apprende la piccola era finita in coma e c’era rimasta per quasi tre settimane. “Forza Giulia, combatti, che ti aspetto al mio concerto. Non arrenderti che ti vogliamo tutti bene” erano state le parole pronunciate dal cantante Gigi D’Alessio all’interno del video messaggio inviato ai genitori della piccola, Fabrizio e Valeria. In quel momento il cantante partenopeo non avrà sicuramente mai potuto immaginare quale potere nascondesse la sua voce.



Dopo averle ascoltate insieme a quelle della sua famiglia, Giulia ha aperto gli occhi per pochi secondi. Dopo quel colpo la bambina aveva rischiato la vita e solo grazie a un lungo intervento eseguito all’Ospedale Gemelli di Roma ha potuto continuare a vivere.

