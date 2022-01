Splendida notizia per Gigi D’Alessio, che è diventato finalmente papà. Arrivato il quinto figlio del cantante napoletano, infatti la sua fidanzata Denise Esposito ha partorito nelle scorse ore. Ad annunciare il lieto evento è stato lo stesso artista con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. E sono stati anche rivelati tutti i dettagli sul nascituro, a partire dal nome. Una gioia immensa per lui e per la sua dolce metà, che hanno anche potuto leggere con entusiasmo i complimenti dei follower.

Ad ufficializzare la gravidanza della fidanzata di Gigi D’Alessio era stato il settimanale ‘Chi’. Erano anche state pubblicate delle immagini che parlano da sé, con il cantante che accarezzava il pancione della sua dolce metà. Poi era stato il settimanale ‘Gente’ a fornire altri dettagli del legame tra il musicista e la nuova compagna. Non solo: la rivista ha pubblicato le prime fotografie ‘rubate’ in cui si nota il pancione della 28enne che era entrata nel settimo mese di gestazione.

Il 24 gennaio del 2022 è quindi venuto alla luce il quinto figlio di Gigi D’Alessio e lui lo ha annunciato così: “Benvenuto alla vita”. Ed è anche stato postato il cartellino con tutti i particolari, a partire dal nome scelto, ovvero Francesco. Il neonato è nato alle ore 15.14 e ha un peso di 3 chilogrammi e 240 grammi. La sua lunghezza è di 49,5 centimetri. E come detto sono stati innumerevoli i commenti dei suoi fan, che hanno letteralmente invaso la sua bacheca con messaggi commoventi.





Tra i follower che hanno commentato la notizia di Gigi D’Alessio tanti personaggi famosi. Nino D’Angelo ha scritto: “Auguri Gigi”, Antonella Clerici: “Che meraviglia la vita, auguri”, Baby K: “Auguri Gigi, a te e alla mamma”. E altri hanno aggiunto: “Che Dio lo possa benedire e lo protegga sempre”, “Benvenuto piccolo, congratulazioni a mamma e papà”, “Benvenuto piccolo amore, congratulazioni. Tantissimi auguri”, “Benvenuto al mondo Francesco”, “Tanti auguri amore, complimenti”.

Gigi D’Alessio è stato unito in matrimonio con Carmela Barbato e da lei ha avuto i figli Claudio, Ilaria e Luca. Quest’ultimo è diventato famoso nell’ultimo periodo per la sua presenza ad ‘Amici 21’ di Maria De Filippi. Poi con Anna Tatangelo ha concepito il figlio Andrea, nato nel 2010, e ora è arrivato il piccolo Francesco con Denise, che ricordiamo è più giovane di lui di ben ventisei anni.