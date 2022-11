Anna Tatangelo è in lutto. Ancora una bruttissima notizia nella sua famiglia, a poco più di un solo mese di distanza dalla morte della sua mamma Palmira, che aveva 67 anni. Nemmeno il tempo di iniziare a elaborare questa grave perdita, che la cantante è stata costretta a dire addio ad un’altra figura imprescindibile della sua vita. A riferire tutto è stato il sito Frosinone Today. Anche perché la scomparsa dell’amato parente della donna è avvenuto proprio nel Lazio, precisamente a Sora, ovvero la città di origine dell’ex di Gigi D’Alessio.

Dunque, Anna Tatangelo sta affrontando un altro lutto devastante. Quando la madre era passata a miglior vita, lei era successivamente scoppiata a piangere durante un suo concerto. La scena era stata ripresa e postata su Tik Tok e vedeva la cantate di Sora commuoversi fino alle lacrime. Tornata sul palco a poche settimane dal grave lutto che aveva colpito la sua famiglia, non ce l’ha fatta a trattenersi. Lei in alcune interviste tv l’aveva definita “un carrarmato”, proprio perché lottava senza mai perdersi d’animo.

Anna Tatangelo in lutto: morto il nonno

La mamma dell’artista laziale se n’è andata per sempre a causa di un cancro, mentre questa nuova perdita sembra sia avvenuta in modo improvviso. Anna Tatangelo è in lutto per l’addio ad un familiare molto stretto, che l’ha accompagnata per molti anni. Ora l’altra terribile notizia, che ha gettato sicuramente ancora più nello sconforto la donna. Siamo certi che in questo momento saranno in tanti anche i fan, che la stanno contattando in privato per manifestarle vicinanza ed esprimerle le più sincere condoglianze.

A morire è stato il nonno di Anna Tatangelo, Domenico Vinci. Il decesso è sopraggiunto nella notte tra il 15 e il 16 novembre a Sora. Ad essere addolorati sono lei, il fratello Giuseppe e la sorella Silvia. In poco più di un mese ha perso due pezzi fondamentali della sua famiglia. Al momento la cantante si è chiusa nel suo silenzio, infatti non ci sono state dichiarazioni. Probabilmente nelle prossime ore uscirà allo scoperto per affidare ai social il suo pensiero. Un momento molto complicato a livello personale per l’artista.

Come è scritto sul manifesto funebre, il nonno di Anna Tatangelo aveva 90 anni ed è scomparso intorno alle 6.30. I funerali si svolgeranno nella giornata di giovedì 17 novembre, a partire dalle ore 15.30, all’interno della chiesa Madonna del Divino Amore. In seguito ci sarà il trasferimento della sua salma al cimitero.