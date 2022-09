Anna Tatangelo, un grave lutto in famiglia: è morta mamma Palmira. Una notizia che oggi, 29 settembre 2022, ha sconvolto la cantante ciociara e anche la comunità di Sora, in provincia di Frosinone, dove la donna vivere ed era molto conosciuta.

Palmira Vinci aveva 67 anni vendeva le ciambelle al mercato il giovedì con il suo bancone e anche oggi, come riporta Il Messaggero, il marito e papà di Anna Tatangelo, Dante, era al lavoro. Quando ha ricevuto la notizia della morte della moglie ha rimesso dentro tutte le ciambelle ed andato via di corsa.

Anna Tatangelo mamma morta a 67 anni

“Mia mamma è un carro armato”, diceva qualche tempo fa Anna Tatangelo in lacrime in tv. Da alcuni mesi era infatti iniziato il calvario della signora Palmira per combattere una malattia che non le ha dato scampo. Malattia che sembrava essere stata risolta, poi c’era stata una caduta in casa ad agosto fino alla tragica notizia della morte di queste ore.

La cantante è stata sempre vicino alla mamma, che insieme al papà era colonna portante della sua vita. Sui social è pieno di scatti insieme e a Sora, nonostante gli impegni nella musica e in tv, Anna Tatangelo tornava spessissimo insieme al figlio Andrea. Non mancava poi di raccontare tutto il suo amore e la stima per la signora Palmira, i cui funerali si terranno il 30 settembre alle 15:30 presso la chiesa dei Passionisti di Sora.

“Sei la donna più importante della mia vita!! Ogni volta che ti guardo ho solo voglia di dirti Grazie. Grazie perché sei il mio esempio più grande , la donna che nella vita voglio essere. Grazie per avermi incoraggiata in ogni mio passo! Grazie per avermi introdotta alla vita con amore ! Grazie per aver asciugato in silenzio ogni mia lacrima insegnandomi ad essere forte ed affrontare tutto, anche cose più grandi di me! Grazie perché sei una nonna spettacolare per mio figlio! Ti amo più della mia vita! E sono grata a Dio perché mi ha dato l’onore di essere figlia tua!”, diceva Anna Tatangelo della sua mamma.