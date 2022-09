Anna Tatangelo è di nuovo single. Almeno è quello che si vocifera sul settimanale Chi. La storia con Livio Cori sarebbe arrivata al capolinea, ma questo per ora è solo un pettegolezzo non confermato. Tuttavia sappiamo fin troppo bene che la rivista di Alfonso Signorini è sempre bene informata e nel numero del 14 settembre ha riportato questo succoso gossip. Si narra, sull’articolo del giornale, che non ci sarebbero nemmeno proprio più margini per un possibile riavvicinamento.

Sembra che sia finita, tra Anna Tatangelo e Livio Cori a causa di “differenti visioni della vita che li hanno allontanati”. Niente tradimenti o cose del genere, solo opinioni e modi di vivere diversi. Naturalmente Alfonso Signorini non entra nel vivo della vicenda, ma sembra proprio che a questo punto non ci sarà più possibilità di rivederli insieme. Tuttavia ha altro per la testa Anna Tatangelo questo periodo.

Anna Tatangelo è di nuovo single: il gossip

Come è ben noto si prepara a tornare in televisione con una nuova stagione del suo programma, Scene da un matrimonio. Cori invece continua a portare avanti la sua carriera discografica, tenendosi ben distante dai riflettori. Come qualcuno ricorderà, i due piccioncini sono stati pizzicati insieme al mare questa estate: baci e abbracci tra le onde e la sabbia.

Quelle immagini, apparse in esclusiva sul magazine Diva e Donna, avevano confermato ai follower della coppia come fra i due ci fosse stato un riavvicinamento, dopo la prima rottura. Ora però le cose sono molto diverse da allora e tra i due sembra finita per davvero. Parliamo di quando si sono detti addio per la prima volta, era aprile del 2022.

A quel tempo Livio Cori aveva confermato la rottura con la Tatangelo, di cui in realtà già si vociferava da tempo. Si era parlato di stili di vita inconciliabili dietro alla fine della storia d’amore. Insomma, sembra che la filosofia di vita dei due sia ben lontana dall’essere condivisa, anzi. Ipotizzando, si potrebbe immaginare che Anna sia più proiettata sulla carriera, Cori invece sulla vita di coppia tranquilla e senza gossip. Ma stanno davvero così le cose?

