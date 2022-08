Anna Tatangelo, la foto in bikini supera ogni immaginazione. La cantante non poteva che continuare a incantare i fan anche dalla vacanza estiva. Come sempre per lei basta davvero poco per accendere le fantasie dei fan e infatti così è accaduto. Con un video dal mare, Anna Tatangelo fa il pieno di like.

Anna Tatangelo in bikini, un’esplosione di sensualità. Una posa che per la cantante è più che naturale ma che per molti fan appare come un miraggio. Anna in costume rosso fuoco infiamma la spiaggia e il bikini copre quanto basta il corpo super tonico mettendo in risalto le curve. Un modo per salutare l’estate e renderla indimenticabile.





Anna Tatangelo in bikini rosso infiamma la spiaggia. Foto

Bikini rosso, occhiali da sole, lei splendida e baciata dal sole: bastano alcuni secondi in posa e in stile sirena per incantare tutti. “Face up to your fears”, ovvero Affronta le tue paure”, recita la didascalia a corredo del video condiviso su Instagram: “Io ho cominciato con la mia”. (Anna Tatangelo, succede dop quel brutto gesto).

E sempre a proposito di rosso fuoco, Anna Tatangelo è stata di recente al centro del mirino del gossip per la presunta riappacificazione con Livio Cori. I due artisti hanno infatti postato delle foto da considerarsi molto simili tra di loro e c’è chi sia convinto che possano essere nello stesso luogo. Nessuna conferma al momento.

Ma come alcuni sapranno il post da Ibiza si avvicinirebbe alla verità. “Prima volta ad Ibiza… Quest’isola ha un’energia davvero speciale. Mi è capitato spesso in questi giorni di perdermi nei tramonti accanto al mare e di respirare una serenità che forse un po’ mi mancava. Sono grata a questo viaggio perché mi ha fatto davvero bene”, ha scritto Anna Tatangelo. Risposta di Livio Cori? “Timeout”.

