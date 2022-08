“Sto male, scusatemi”. Problemi di salute, il cantante di Amici 21 costretto ad annullare il concerto

Amici, ex allievo annulla tutto. Uno dei volti più amati del talent show di Maria De Filippi e per lui un successo che è proseguito anche fuori dal palcoscenico del programma. È bastato un messaggio per far cadere i fan in apprensione. Le sue parole sono state chiare: tutto annullato in vista del concerto.

Crytical ammalato annulla il concerto. Purtroppo per uno degli ex volti di Amici l’esibizione dovrà essere rimandata a un momento migliore. Ma non si perde d’animo proprio come è accaduto nel corso della trasmissione quando dopo la sua eliminazione ha planato sulle ali del successo.





Crytical ammalato annulla il concerto. Il messaggio ai fan

“Ragazzi, purtroppo questa mattina mi sono svegliato con dei dolori lancinanti allo stomaco e sono stato ricoverato in ospedale per una presunta appendicite, per tale ragione non potrò partecipare questa sera al concerto a Calvi”, annuncia dispiaciuto Crytical.

“Sono davvero dispiaciuto per questo, ma con gli organizzatori stiamo cercando una soluzione per spostare la data. Ho provato in tutti i modi a farcela ma non mi reggo in piedi, spero di tornare il prima possibile”, prosegue nel suo messaggio ai fan Crytical.

“Grazie per i vostri messaggi. Il nostro tour estivo è stato qualcosa di incredibile. Ogni data sold out e ovunque in tantissimi. Però ogni tanto quando si pretende troppo da se stessi ne si paga le conseguenze. Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono. In più in seguito a un controllo hanno trovato un nodulo sulle corde vocali. L’alternativa era fare le due date in playback totale. Ma come sapete i live per me sono la cosa più importante e non accetterei mai per il rispetto di chi viene a vedermi di portare uno show così. Vi voglio bene, Luca”.

