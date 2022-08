Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata dopo l’addio a Lulù Selassié. In breve, la storia d’amore tra il nuotatore e la princess era nata sotto le telecamere del GF Vip 6. Superati numerosi alti e bassi dell’inizio, questa relazione sembrava aver preso una piega seria dopo la fine del reality.

La coppia aveva iniziato a convivere a Roma, a casa di lui, ma tra una dedica e una vacanza insieme è poi arrivata la doccia fredda. Soprattutto per Lulù Selassié. A fine aprile scorso, lo sportivo ha scritto la parola fine su questo rapporto.

Sono passati mesi da questo addio chiacchieratissimo e ora c’è una novità. Dopo numerose segnalazioni, alla fine Manuel Bortuzzo ha presentato ufficialmente la sua nuova fidanzata. Lei è la tiktoker 20enne Angelica Benevieri e, proprio come l’ex gieffino, ha condiviso la foto del loro bacio.

Naturalmente tutti a parlare di questa nuova relazione. E Lulù Selassié? Come ha reagito la princess? Dopo la foto del bacio postata da Manuel Bortuzzo, ha “risposto” con il silenzio. O meglio, ha pubblicato una serie di Stories dal mare mostrandosi tra le braccia degli affetti e amici più cari.

Perché di donne che non feriscono e rispondono con amore, c’è ne sono pochissime…e puoi urlalo forte che “ come te ce ne solo una” urlalo con il silenzio e l’essere donna, non con le foto #fairylu