Anna Tatangelo critiche per il bikini, la risposta all’hater. La cantante sfoggia un fisico da 10 e lode e sui social non perde occasione per mostrarsi più bella che mai. Gli scatti di lady Tata non mancano di fare il pieno di like tra i fan ma dietro l’angolo ci sono sempre le solite critiche.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio ha ritrovato la serenità al fianco di Livio Cori, il collega rapper che ha iniziato a frequentare lo scorso anno, dopo l’addio del suo storico compagno. Dopo le voci di crisi e la rottura annunciata dai beninformati del gossip, i due sono stati avvistati i giorni scorsi, mentre si scambiavano baci bollenti in spiaggia.





Anna Tatangelo critiche per il bikini: la foto sui social

Secondo indiscrezioni Livio Cori avrebbe anche conosciuto Andrea, il figlio che Anna Tatangelo ha avuto insieme a Gigi D’Alessio, oggi legato a Denise Esposito e madre del suo quindi figlio Francesco, nato appena un mese fa. Anna Tatangelo ha attirato le critiche per le foto in bikini. Perfetta e in forma fisica smagliante, la cantante ha pubblicato alcuni scatti bollenti.

Tantissimi i commenti, i complimenti per la cantante si sprecano ma come sempre non mancano le critiche degli haters che la riprendono per il suo “mettersi in mostra”, accusandola di oggettificare e sessualizzare il corpo femminile e dare un insegnamento sbagliato al figlio Andrea. Anna Tatangelo è abituata a ricevere critiche ma in questo caso, stanca di leggere sempre le stesse cose, ha deciso di rispondere.

Anna Tatangelo risponde alle critiche per il bikini – “Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con se stessa, dentro e fuori. Nulla toglie all’essere mamma, figlia, zia o compagna. Diciamo che in America se ci fosse stato questo bigottismo nella musica una JLo, una Madonna, una Aguilera non sarebbero mai andate avanti. Comunque detto da una donna fa davvero impressione”, ha scritto la cantante rispondendo al commento e ricevendo tanti apprezzamenti da parte dei suoi numerosi follower.

“Addirittura sono arrivati a questo”. Anna Tatangelo e Livio Cori, la clamorosa indiscrezione