“Addirittura sono arrivati a questo”. Anna Tatangelo e Livio Cori, la clamorosa indiscrezione

Una notizia clamorosa e decisamente bomba è stata sganciata su Anna Tatangelo e Livio Cori. Sulla coppia si è detto di tutto e di più in questo periodo e le scorse settimane sono state caratterizzate da voci contrastanti. C’è chi fosse convinto di un amore strepitoso e quasi eterno, mentre dall’altra parte c’erano anche coloro che puntavano l’attenzione su una presunta crisi. E ora è uscita fuori una notizia molto importante, che definisce con maggiore chiarezza lo stato del loro rapporto sentimentale.

Anna Tatangelo e Livio Cori sono uniti da due anni, anche se solamente l’anno scorso è stata confermata in maniera ufficiale. Nel concerto di qualche settimana fa di Gigi D’Alessio, intanto, nessuna menzione da parte di Gigi D’Alessio per la donna che è stata al suo fianco dal 2006 al 2020, con una pausa nel 2017, e con la quale ha avuto il figlio Andrea, 12 anni. Ma non solo lui ha evitato di citarla: secondo quanto riportato dal settimanale da Chi, pare che agli ospiti sia stato espressamente vietato di parlarne.





Anna Tatangelo e Livio Cori verso il matrimonio?

Dunque, il settimanale Diva e Donna li ha innanzitutto beccati al mare confermando che tra i due il feeling non è tramontato. Anna Tatangelo e Livio Cori formano ancora una coppia, nonostante si sia parlato di crisi e di possibile rottura definitiva, ma ora c’è addirittura qualche dettaglio in più su di loro. Vediamo dunque cosa i giornalisti del settimanale di gossip hanno voluto sottolineare e cosa potrebbe succedere a stretto giro di posta all’ex di Gigi D’Alessio e al cantante.

Diva e Donna ha scritto su Anna Tatangelo e Livio Cori: “Ora le foto di queste pagine parlano chiaro: Anna e Livio si amano alla luce del sole. E chissà che non si parli pure di nozze. La coppia si lascia andare alla passione, ai baci, agli abbracci come mai finora. I due stanno insieme e il loro rapporto è più saldo che mai”. Quindi, non è da escludere che visto il loro legame sempre più forte, non possano iniziare seriamente a pensare ai fiori d’arancio per la gioia dei fan della coppia.

Eppure, tra i commenti apparsi sui social sotto il post di Diva e Donna, c’è un utente che ha posto ugualmente seri dubbi sulla prosecuzione del rapporto sentimentale tra Anna Tatangelo e Livio Cori: “Mi sembra strano, la Tatangelo ha anche smesso di seguire Cori su Instagram e sono settimane che vivono vite completamente separate”. Vedremo quale sarà la verità dei fatti.

