Anna Tatangelo e Livio Cori, l’indiscrezione sulla coppia è arrivata in queste ore da Pipol Tv. Ma andiamo con ordine. Lo scorso anno i due cantanti sono usciti allo scoperto sui social, ma ad aprile è arrivato il colpo di scena, con la notizia dell’improvvisa rottura e le voci di tradimenti, poi smentiti, da parte del cantante napoletano.

A fare chiarezza sulla rottura tra Anna Tatangelo e Livio Cori ci aveva pensato il settimanale Oggi: “Il fatto è che, dice Livio Cori, ci sono troppe divergenze di carattere con Anna Tatangelo. Divergenze inconciliabili, così come sono inconciliabili i rispettivi impegni professionali, che li tengono lontani l’un l’altra a lungo”, si leggeva su Oggi.





Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati a causa di Gigi D’Alessio

Poco dopo il ritorno di fiamma, riportato dal settimanale Chi con tanto di foto: “Dopo un mese di stop Anna ha ripreso la relazione con Livio. Ma i patti sono chiari: ai suoi sogni di gloria in tv lui deve anteporre la fidanzata. E Livio, davanti allo sguardo di Anna, ha detto sì”. Tutto bene fino a oggi, quando Pipol Tv ha riportato la notizia della nuova rottura.

Sembrerebbe che Anna e Livio si siano nuovamente lasciati e questa volta la causa sarebbe Gigi D’Alessio. “Dopo sei mesi di alti e bassi, dopo aver annunciato sui social la loro unione, dopo aver cancellato dai social ogni traccia della loro love story; Pipol annuncia che è ufficialmente finita la storia tra la cantante e il rapper napoletano Livio Cori”.

“Anna, dopo aver passato gli ultimi due mesi di tira e molla, ha scelto di stoppare la relazione. Fonti vicine a noi raccontano che il cuore della bellissima cantante e conduttrice non avrebbe mai smesso di battere per il suo ex Gigi D’Alessio. Livio, intanto, è un ricordo lontano, chiuso, definitivamente messo da parte con enorme sofferenza del ragazzo innamoratissimo di lei”. Per il momento Anna Tatangelo e Livio Cori non hanno commentato l’indiscrezione.

